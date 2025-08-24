Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 24.8.2025 | 19:59

Mikil dramatík á Kaplakrikavelli

Oliver Heiðarsson sækir að Hafnfirðingum í kvöld.
Oliver Heiðarsson sækir að Hafnfirðingum í kvöld. mbl.is/Ólafur Árdal
mbl.is

Jón Kristinn Jónsson

jonkristinn@mbl.is

FH tók á móti ÍBV í 20. umferð Bestu deildar karla í fótbolta í kvöld og lauk leiknum með jafntefli, 1:1. 

Eftir leikinn eru FH-ingar með 27 stig  í efri hlutanum en ÍBV er áfram í neðri hluta deildarinnar með 25 stig. 

Fyrri hálfleikur leiksins var afskaplega daufur áhorfs. Liðin voru vissulega baráttuglöð og reyndi Gunnar Oddur Hafliðason dómari leiksins að halda leiknum innan velsæmismarka með því að gefa 4 gul spjöld í fyrri hálfleik. 

Bestu færi fyrri hálfleiks komu á fyrstu 10 mínútum leiksins. Það fyrra kom á 4. Mínútu þegar Oliver Heiðarsson átti skot í stöng fyrir ÍBV. Á 8. mínútu átti fyrirliðinn Björn Daníel Sverrisson ágætt færi eftir stungu sendingu frá Böðvari Böðvarssyni en skot hans beint á Marcel Zapytowski í marki Eyjamanna.

Staðan í hálfleik markalaus, 0:0.

Seinni hálfleikur var í raun endurtekning á fyrri hálfleik og gerðist ekkert sem er þess virði að skrifa um fyrr en á 88. Mínútu leiksins þegar Arnar Breki Gunnarsson kom boltanum fyrir mark FH-inga og þar var Hermann Þór Ragnarsson mættur til að koma boltanum í netið og staðan orðin 1:0 fyrir Eyjamenn.

Þegar fimm mínútur voru komnar framyfir venjulegan leiktíma jöfnuðu FH-ingar með stórkostlegu marki frá Kjartani Kára Halldórssyni beint úr aukaspyrnu og þar við sat.

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Aðrir virkir leikir

Fulham 1:1 Man. Utd opna
90. mín. Leik lokið Liðin skipta með sér stigunum og eru bæði án sigurs eftir tvær umferðir.
KA 2:0 Fram opna
90. mín. Leik lokið KA vinnur góðan sigur á ansi bitlausu liði Fram.

Leiklýsing

FH 1:1 ÍBV opna loka
90. mín. Tómas Orri Róbertsson (FH) fær rautt spjald Hans seinna gula spjald.
mbl.is
Fleira áhugavert
Átta vikna áætlun um stuðning við starfsfólk FBI gerði húsleit heima hjá Bolton Hraðbankastuldur: Kona úrskurðuð í gæsluvarðhald Hættulegir eða ekki hættulegir?
Fleira áhugavert
Hefði getað orðið mun alvarlegra slys „Langþráður draumur“ um stækkun Hættulegir eða ekki hættulegir? Bryndís Klara mun bjarga mannslífum