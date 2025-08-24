Mikil dramatík á Kaplakrikavelli

FH tók á móti ÍBV í 20. umferð Bestu deildar karla í fótbolta í kvöld og lauk leiknum með jafntefli, 1:1.
Eftir leikinn eru FH-ingar með 27 stig í efri hlutanum en ÍBV er áfram í neðri hluta deildarinnar með 25 stig.
Fyrri hálfleikur leiksins var afskaplega daufur áhorfs. Liðin voru vissulega baráttuglöð og reyndi Gunnar Oddur Hafliðason dómari leiksins að halda leiknum innan velsæmismarka með því að gefa 4 gul spjöld í fyrri hálfleik.
Bestu færi fyrri hálfleiks komu á fyrstu 10 mínútum leiksins. Það fyrra kom á 4. Mínútu þegar Oliver Heiðarsson átti skot í stöng fyrir ÍBV. Á 8. mínútu átti fyrirliðinn Björn Daníel Sverrisson ágætt færi eftir stungu sendingu frá Böðvari Böðvarssyni en skot hans beint á Marcel Zapytowski í marki Eyjamanna.
Staðan í hálfleik markalaus, 0:0.
Seinni hálfleikur var í raun endurtekning á fyrri hálfleik og gerðist ekkert sem er þess virði að skrifa um fyrr en á 88. Mínútu leiksins þegar Arnar Breki Gunnarsson kom boltanum fyrir mark FH-inga og þar var Hermann Þór Ragnarsson mættur til að koma boltanum í netið og staðan orðin 1:0 fyrir Eyjamenn.
Þegar fimm mínútur voru komnar framyfir venjulegan leiktíma jöfnuðu FH-ingar með stórkostlegu marki frá Kjartani Kára Halldórssyni beint úr aukaspyrnu og þar við sat.
