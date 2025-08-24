Verðum vonandi á jákvæðu nótunum

FH og ÍBV skildu jöfn á Kaplakrikavelli í kvöld. Eyjamenn komust yfir á 88. mínútu en FH-ingar jöfnuðu með marki úr aukaspyrnu í uppbótartíma.
Heimir Guðjónsson þjálfari FH-inga hafði þetta að segja spurður að því hvort honum liði eins og hann hafi unnið eitt stig úr þessum leik úr því sem komið var:
„Ég veit ekki hvernig ég á að svara því. Unnið stig eða ekki. Við hefðum viljað vinna þennan leik á okkar heimavelli en við byrjuðum bara illa og Eyjamenn voru betri en við á öllum sviðum fótboltans. Unnir boltar, grunnvinnan og seinni bolti. Við vorum búnir að tala um það í tvo daga að við þyrftum að mæta þessum hlutum og svo gerðum við það ekki.
Þetta lagaðist reyndar aðeins þegar leið á fyrri hálfleikinn og við áttum einhverja möguleika. Síðan var seinni hálfleikurinn aðeins betri en við gáfum síðan eftir í lokin og þeir voru búnir að fá dauðafæri áður en að þeir skoruðu markið sitt. Auðvitað er þetta beggja blands. Við hefðum viljað spila betur fyrir framan okkar frábæru stuðningsmenn en úr því sem komið var þá sýndum við karakter, hentum Ísak þarna fram sem vann þessa aukaspyrnu og Kjartan Kári kláraði þetta stig fyrir okkur.“
Var þetta sanngjörn aukaspyrna sem þið fenguð þarna í lokin í ljósi þess að FH-ingar höfðu fengið fínt færi upp úr hagnaði af broti stuttu áður?
„Þar sem ég stóð þá sýndist mér það. Ég hef hins vegar ekki séð þetta aftur. Ég held að hann hafi klárlega farið í bakið á Ísaki. En, já, ég held þetta hafi verið réttur dómur.“
Það eru 6 stig í pottinum og deildin er ansi jöfn og mörg lið sem geta endað í neðri hlutanum og mörg lið sem geta komist í efri hlutann. Ef ég bið þig um að leika Nostradamus, hvernig er þetta þá að fara enda hjá FH í þessum tveimur leikjum sem eftir eru áður en deildin skiptist?
„Við ráðum ekki við að hugsa um meira en einn leik í einu og næsti leikur er á móti Aftureldingu á sunnudaginn í Mosfellsbæ. Við þurfum að æfa vel í vikunni og vera klárir í þann leik.“
Þegar ég ræði við þig eftir leikinn á sunnudaginn í Mosfellsbæ. Hvað erum við að fara ræða þá? Í hvaða fasi verðum við þá?
„Við verðum vonandi á jákvæðu nótunum.“ - sagði Heimir hlæjandi.
„Fyrri leikur FH og Aftureldingar sem var hér í Kaplakrika er líklega sá leiðinlegasti sem ég hef horft á. Verður leikurinn á sunnudaginn með sama móti?
„Ég er sammála því en nei þessi leikur verður miklu skemmtilegri. Þegar við spiluðum við þá hér í Kaplakrika þá vorum við búnir að spila samtals þrjá leiki á fimmtudegi, sunnudegi, fimmtudegi og svo aftur á sunnudegi. Við vorum eina liðið ásamt Breiðabliki sem þurfti að gera það. Blikar eru með þannig breidd að þeir geta það. Hann bar þess merki og við vorum ekki góðir í þeim leik en við verðum frískari í Mosfellsbænum á sunnudaginn,“ sagði Heimir í samtali við mbl.is.