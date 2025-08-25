Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 25.8.2025 | 11:12 | Uppfært 11:41

Dramatík í Kaplakrika (myndskeið)

Oliver Heiðarsson og Björn Daníel Sverrisson í baráttu um boltann …
Oliver Heiðarsson og Björn Daníel Sverrisson í baráttu um boltann í leiknum. mbl.is/Ólafur Árdal

FH og ÍBV gerðu 1:1-jafntefli í Bestu deild karla í knattspyrnu í gærkvöldi en bæði lið berjast um sæti í efri hluta deildarinnar.

Fyrra mark leiksins kom ekki fyrr en á 88. mín­útu leiks­ins þegar Arn­ar Breki Gunn­ars­son sendi boltann fyrir mark FH og Her­mann Þór Ragn­ars­son kom honum í markið.

Allt stefndi í fyrsta tap FH á heimavelli í deildinni í sumar en á sjöttu mínútu uppbótartímans, þegar það var búið að reka Tómas Orra Róbertsson af velli og FH-ingar því manni færri, skoraði Kjartan Kári Halldórsson beint úr aukaspyrnu og jafnaði metin í 1:1 og þannig endaði leikurinn.

 Svip­mynd­ir úr leiknum má sjá hér:

 

mbl.is
Fleira áhugavert
„Hefði mátt standa betur að málum“ Tíu börn undir 6 ára í skýrslutöku Aðalmeðferð í Gufunesmálinu hafin Kerfisbilun í maraþoninu: „Andskotinn“
Fleira áhugavert
Jökulhlaupinu úr Hafrafellslóni að ljúka Tíu börn undir 6 ára í skýrslutöku Ökumaður sem átti að taka á sig sökina „Var ekki eftir neinu öðru en peningnum“