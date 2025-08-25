Dramatík í Kaplakrika (myndskeið)

FH og ÍBV gerðu 1:1-jafntefli í Bestu deild karla í knattspyrnu í gærkvöldi en bæði lið berjast um sæti í efri hluta deildarinnar.
Fyrra mark leiksins kom ekki fyrr en á 88. mínútu leiksins þegar Arnar Breki Gunnarsson sendi boltann fyrir mark FH og Hermann Þór Ragnarsson kom honum í markið.
Allt stefndi í fyrsta tap FH á heimavelli í deildinni í sumar en á sjöttu mínútu uppbótartímans, þegar það var búið að reka Tómas Orra Róbertsson af velli og FH-ingar því manni færri, skoraði Kjartan Kári Halldórsson beint úr aukaspyrnu og jafnaði metin í 1:1 og þannig endaði leikurinn.
Svipmyndir úr leiknum má sjá hér: