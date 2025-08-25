Liggja á okkur allan fyrri hálfleikinn

Árni Snær Ólafsson markmaður Stjörnunnar átti frábæran dag í marki liðsins er Stjarnan sótti þrjú dýrmæt stig á útivelli með 2:1 sigri á KR í kvöld í Bestu deild karla í fótbolta í kvöld.
Árni átti algjörar lykilvörslur, sérstaklega í fyrri hálfleik þegar heimamenn létu skotin dynja á markinu. Árni var sáttur að leik loknum og hafði þetta að segja þegar mbl.is náði tali af honum:
„Við komum sterkir inn í leikinn og komumst 1:0 yfir, svo bara liggja þeir á okkur allan fyrri hálfleikinn og við náum að þjást í því. Ég hjálpa liðinu og varnarmennirnir voru fyrir skotunum en við vorum ekki á deginum okkar, hvað varðar spilamennsku.
KR-ingar voru góðir og bjuggu til fullt af færum þannig að það var sterkt að fara með forystu inn í hálfleikinn í staðinn fyrir ekki neitt. Svo jafna þeir fullsnemma í seinni hálfleik og eru líklegri næstu 20-25 mínúturnar. Svo komu færi á báða bóga og við seigir að setja sigurmarkið, þökk sé Örvari (Eggertssyni).“
Hvað gefur þessi sigur Stjörnumönnum uppá framhaldið?
„Við erum ánægðir að vinna leiki þrátt fyrir að spila illa en það er líka styrkleikamerki. Í komandi leikjum þurfum við að spila betur og vinna meira sannfærandi en 2:1 varnarsigra,“ sagði Árni Snær að lokum og hélt inn í búningsklefa til að fagna sigrinum.