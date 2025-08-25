Örvar hetja Stjörnunnar í Vesturbæ

Stjarnan hafði betur gegn KR, 2:1, á útivelli í Bestu deild karla í fótbolta í kvöld. Örvar Eggertsson skoraði bæði mörk Stjörnunnar. Aron Sigurðarson gerði mark KR.
Stjarnan fór með sigirnum upp í þriðja sæti deildarinnar en liðið er aðeins þremur stigum á eftir toppliði Vals. Valur, Víkingur og Breiðablik eiga hins vegar öll leik til góða. KR er áfram í tíunda sæti með 23 stig.
Tæplega 1500 manns mættu á Meistaravelli, heimavöll KR, á fallegu síðsumar kvöldi. Það voru gestirnir sem byrjuðu betur en eftir hornspyrnu á 7. mínútu þar sem að bæði Júlíus Mar, fyrirliði KR, og Halldór Snær í marki KR, náðu hvorugir að hreinsa boltann að þá barst hann á Örvar Eggertsson framherja Stjörnunnar sem potaði boltanum inn, 1:0 fyrir Stjörnuna.
KR-ingar reyndu að svara í næstu sókn þegar Aron Sigurðarson átti hörkuskot beint í Guðmund Kristjánsson varnarmann Stjörnunnar og boltinn barst svo til Gabríels Hrannars sem átti skot rétt framhjá.
Leikmenn KR héldu áfram að þjarma að Stjörnunni og áttu bæði Aron Sig og Gabríel Hrannar hörkuskot á 16. og 23. mínútu. Stjörnumenn vörðust vel og mega sérstaklega þakka Árna Snæ í markinu sem átti frábæran leik.
Á 34. mínútu átti svo Aron Sig frábæran sprett upp vinstri kantinn og lagði hann á Orra Hrafn sem átti bylmingsskot en Árni varði vel í horn.
Síðustu 10 mínútur fyrri hálfleiks lét svo Galdur Guðmundsson sóknarmaður KR að sér kveða. Fyrst átti hann skot út við nærstöng meðfram jörðinni sem Árni varði á ótrúlegan hátt á 35. mínútu og svo undir lok fyrri hálfleiks þá var Gabríel Hrannar kominn með boltann út við enda vítateigs við endalínuna og átti sendingu þvert fyrir markið á Galdur en þá kom Örvar Logi varnarmaður Stjörnunnar askvaðandi og náði að komast á undan Galdri í boltann og hreinsa í horn.
Aron Sigurðarson átti svo síðustu tilraunina á þriðju mínútu í uppbótartíma er hann sýndi lipra takta á vinstri vængnum og átti svo hörkuskot í varnarmann.
Á ótrúlegan hátt var staðan 1:0 fyrir Stjörnunni en þeir urðu fyrir mikilli blóðtöku seint í fyrri hálfleik þegar að Daníel Finns Matthíasson varð fyrir því óláni að meiðast illa og þurfti að fara útaf á börum.
Í síðari hálfleik þá hlaut að koma að því að heimamenn skoruðu, nánar tiltekið á 48. mínútu. Eftir fínan undirbúning Galdurs Guðmundssonar þá barst boltinn á Aron Sigurðarson utarlega vinstra meginn í vítateig Stjörnumanna. Aron skaut að marki og boltinn fór í varnarmann og í markið, 1:1.
Bæði lið sóttu í framhaldinu. Á 62. mínútu átti Örvar Eggertsson skalla rétt yfir.
Á þriggja mínútna kafla frá 66.mínútu áttu KR-ingar þrjú hörkuskot. Fyrst var það Orri Hrafn, svo Matthias Præst og svo Aron Sig.
Jóhann Árni Gunnarsson, sem kom inná í fyrri hálfleik í liði Stjörnunnar, lét aldeilis að sér kveða á 72. mínútu þegar hann fékk boltann utan teigs og átti hörkuskot í stöngina. Tíu mínútum síðar átti hann aftur þrumuskot sem Halldór í marki KR varði vel í horn. Upp úr horninu skoraði Örvar Eggertsson með skalla. Mark Örvars á 84. mínútu, staðan 2:1 og skammt eftir.
Strax í næstu sókn átti Amin Cosic sóknarmaður KR skot í slánna og á 89. mínútu átti Júlíus Mar þrumuskot á mark Stjörnunnar rétt utan teigs en Árni varð vel enn einu sinni.
Heimamenn reyndu hvað þeir gátu að jafna en allt kom fyrir ekki og Stjörnumenn hampa naumum sigri hér á Meistarvöllum í kvöld, 2:1