Sundurspilum þá allan leikinn

KR-ingar voru súrir í leikslok eftir 2:1-tap á heimavelli gegn Stjörnunni í kvöld í Bestu deild karla í fótbolta.
Orri Hrafn Kjartansson leikmaður KR átti fínan leik og var hörkuduglegur framarlega og aftarlega á vellinum og komst sjálfur í fín færi.
Orri var spurður út í viðbrögð eftir leik:
„Við spiluðum mjög vel sem lið. Mér fannst við sundurspila þá allan leikinn, þvinguðum þá í langa bolta og höfðum fulla stjórn yfir leiknum. Við þurfum að vinna betur með föstu leikatriðin, það er alls ekki sæmandi að tapa svona leik á tveimur hornspyrnum.
Yfirhöfuð sköpuðum við fullt af færum, pressuðum þá um allan völl og þeir vissu ekkert hvað þeir áttu að gera. Það er mjög súrt að leikurinn endi svona.”
Hvað tekur liðið úr svona leik?
„Þetta sýnir hvað við getum, við erum að spila við lið sem er að berjast um Evrópusæti og við vorum miklu betri. Þetta sýnir á hvaða stað við erum sem lið, jafnvel þó að við séum í fallbaráttu.
Óskar vill að við þorum og það var það sem við gerðum í kvöld. Við þorðum og keyrðum á þá allan tímann í kvöld,” sagði Orri Hrafn að lokum.