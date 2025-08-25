Töpuðu 15:0 og mættu svo ekki til leiks

Knattspyrnufélagi Vesturbæjar, KV, var dæmdur 3:0-sigur gegn ÍH í 3. deild karla í fótbolta í gær þar sem gestirnir úr Hafnarfirði mættu ekki til leiks í Vesturbæinn.
Tímabilið hjá ÍH hefur vægast sagt verið erfitt. Liðið tapaði 15:0 gegn Magna í síðustu umferð og er í neðsta sæti 3. deildarinnar með fjögur stig eftir 19 leiki. Í leikjunum 19 hefur ÍH fengið á sig 98 mörk.
Auðunn Örn Gylfason, fyrrverandi leikmaður KV, greindi frá því á X að ÍH hefði viljað frestað leiknum og KSÍ gefið þau svör að KV þyrfti að samþykkja slíkt. Að lokum var KV hins vegar dæmdur 3:0-sigur.