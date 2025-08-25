Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 25.8.2025 | 15:06

Ungar og efnilegar framlengja í Víkinni

Anika Jóna Jónsdóttir og Arna Ísold Stefánsdóttir kátar með nýja …
Anika Jóna Jónsdóttir og Arna Ísold Stefánsdóttir kátar með nýja samninginn. Ljósmynd/Víkingur

Knattspyrnukonurnar Arna Ísold Stefánsdóttir og Anika Jóna Jónsdóttir hafa skrifað undir nýja samninga við uppeldisfélag sitt Víking úr Reykjavík sem gilda til loka ársins 2027.

Arna Ísold er 15 ára gömul og Anika Jóna er 16 ára en báðar spiluðu þær sinn fyrsta leik í Bestu deildinni síðasta sumar.

Arna Ísold hefur alls spilað sex deildarleiki og skorað eitt mark fyrir Víking og Anika Jóna hefur spilað þrjá deildarleiki.

Báðar hafa þær leikið fyrir yngri landslið Íslands, Arna Ísold á átta leiki og eitt mark og Anika Jóna hefur spilað 19 leiki.

Það verður gaman að fylgjast með þeim báðum áfram á vellinum í sumar með Víkingsliðinu og er Knattspyrnudeild Víkings er afar ánægð að hafa tryggt sér krafta þeirra til næstu ára

