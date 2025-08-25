Víkingur krefur Bröndby um bætur

Víkingur R. hefur farið fram á bætur frá danska úrvalsdeildarfélaginu Bröndby en stuðningsmenn liðsins unnu skemmdarverk á stúku Víkingsvallar og ferðaklósettum var oltið á hliðina í byrjun ágúst.
RÚV.is greindi frá þessu en ekki var gefið upp hversu há upphæðin var. Haukur Hinriksson, framkvæmdastjóri Víkings, sagði í samtali við mbl.is í byrjun ágúst að tjónið gæti numið nokkrum milljónum.
Bröndby fékk háa sekt frá evrópska knattspyrnusambandinu UEFA, 25 þúsund evrur sem jafngildir um 3,6 milljónum króna, en sá peningur fer til UEFA en ekki Víkings.