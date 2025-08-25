Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 25.8.2025 | 16:12

Víkingur krefur Bröndby um bætur

Víkingur sigraði Bröndby 3:0 í fyrri viðureign liðanna.
Víkingur sigraði Bröndby 3:0 í fyrri viðureign liðanna. Karítas Sveina Guðjónsdóttir

Víkingur R. hefur farið fram á bætur frá danska úrvalsdeildarfélaginu Bröndby en stuðningsmenn liðsins unnu skemmdarverk á stúku Vík­ings­vall­ar og ferðakló­sett­um var oltið á hliðina í byrjun ágúst.

Lögreglan skarst í leikinn í Víkinni
Frétt af mbl.is

Lögreglan skarst í leikinn í Víkinni

RÚV.is greindi frá þessu en ekki var gefið upp hversu há upphæðin var. Hauk­ur Hinriks­son, fram­kvæmda­stjóri Vík­ings, sagði í samtali við mbl.is í byrjun ágúst að tjónið gæti numið nokkr­um millj­ón­um.

Munu krefja Bröndby um bætur
Frétt af mbl.is

Munu krefja Bröndby um bætur

Bröndby fékk háa sekt frá evr­ópska knatt­spyrnu­sam­band­inu UEFA, 25 þúsund evr­ur sem jafn­gild­ir um 3,6 millj­ón­um króna, en sá peningur fer til UEFA en ekki Víkings.

Bröndby fær háa sekt eftir ólætin í Víkinni
Frétt af mbl.is

Bröndby fær háa sekt eftir ólætin í Víkinni
mbl.is
Fleira áhugavert
„Borgararnir hafa verið mjög hjálpsamir við rannsókn málsins“ Magnaðir lokametrar Magnúsar Mána Stúlkan tekið þátt í fleiri tálbeituaðgerðum Inga hækkar frítekjumörk húsnæðisbótanna
Fleira áhugavert
Vilja halda Pandóruboxinu lokuðu „Var ekki eftir neinu öðru en peningnum“ Magnaðir lokametrar Magnúsar Mána Aðalmeðferð í Gufunesmálinu hafin