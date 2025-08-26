20. umferð: Tímamót hjá KA - Guy og Adam með áfanga

KA hélt upp á stór tímamót í sögu sinni á Íslandsmótinu í knattspyrnu með því að sigra Fram 2:0 í 20. umferð Bestu deild karla á sunnudaginn.
Þetta var þúsundasti leikurinn í sögu KA í deildakeppninni, allt frá því félagið sendi fyrst lið á Íslandsmótið árið 1929 og hóf síðan sjálfstæða þátttöku á ný árið 1975.
Af þessum þúsund leikjum eru 462 leikir í efstu deild, 524 í næstefstu deild, og svo 14 leikir sem félagið lék í gömlu 3. deildinni árið 1975, fyrsta árið eftir að ÍBA hætti og KA og Þór tóku við.
Guy Smit, hollenski markvörðurinn hjá Vestra, lék sinn 100. leik í efstu deild í kvöld þegar bikarmeistararnir töpuðu 4:1 fyrir Víkingi. Smit lék fyrst 22 leiki fyrir Leikni R., þá 10 fyrir Val, 22 fyrir ÍBV, 26 fyrir KR og nú 20 leiki fyrir Vestra.
Adam Ægir Pálsson lék sinn 100. leik í deildinni í kvöld með Val gegn Aftureldingu. Þar af eru 20 leikir fyrir Víking R., 24 fyrir Keflavík og nú 56 leikir fyrir Val.
Nikolaj Hansen skoraði sitt 60. mark fyrir Víking í efstu deild í kvöld, seinna mark sitt í 4:1 sigrinum á Vestra. Hann er langmarkahæstur í sögu félagsins en næstur er Heimir Karlsson með 37 mörk.
Patrick Pedersen skorar ekki fleiri mörk á þessu tímabili vegna meiðsla en viðbúið er að hann standi uppi sem markakóngur með 18 mörk þrátt fyrir að enn sé sjö umferðum ólokið. En baráttan um annað og þriðja sætið á markalistanum þéttist enn. Þessir eru markahæstir:
18 Patrick Pedersen, Val
10 Eiður Gauti Sæbjörnsson, KR
10 Tryggvi Hrafn Haraldsson, Val
9 Andri Rúnar Bjarnason, Stjörnunni
9 Aron Sigurðarson, KR
9 Sigurður Bjartur Hallsson, FH
9 Vuk Oskar Dimitrijevic, Fram
9 Örvar Eggertsson, Stjörnunni
8 Hrannar Snær Magnússon, Aftureldingu
8 Nikolaj Hansen, Víkingi
8 Tobias Thomsen, Breiðabliki