Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 26.8.2025 | 9:25

Best í fjórtándu umferðinni

Jordyn Rhodes reyndist Þrótti illviðráðanleg í sigri Vals.
Jordyn Rhodes reyndist Þrótti illviðráðanleg í sigri Vals. mbl.is/Eyþór

Jordyn Rhodes var besti leikmaðurinn í 14. umferð Bestu deildar kvenna að mati Morgunblaðsins. Hún skoraði síðara mark Vals og lagði upp það fyrra í sterkum 2:0-sigri á Þrótti úr Reykjavík á Þróttarvelli í Laugardal. Valur hefur nú unnið þrjá síðustu deildarleiki og fjóra af síðustu fimm eftir að hafa ekki náð sér á strik fyrri hluta tímabilsins.

Það sama mætti segja um Rhodes sem fór afar rólega af stað á tímabilinu en skoraði fimm mörk í fjórum leikjum í ágúst og er komin með sjö mörk í 15 leikjum. Hún er 24 ára sóknarmaður frá Bandaríkjunum, sem kom til Vals frá Tindastóli fyrir tímabilið.

Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Fleira áhugavert
Magnaðir lokametrar Magnúsar Mána Stúlkan tekið þátt í fleiri tálbeituaðgerðum Makrílvertíðinni í ár er að ljúka Á þriðja tug lítra af brennisteinssýru fannst í Gnoðarvogi
Fleira áhugavert
„Borgararnir hafa verið mjög hjálpsamir við rannsókn málsins“ Átti að vera „easy-money“ Magnaðir lokametrar Magnúsar Mána Ákærður fyrir sölu á hvítvínsbelju