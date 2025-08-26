Best í fjórtándu umferðinni

Jordyn Rhodes var besti leikmaðurinn í 14. umferð Bestu deildar kvenna að mati Morgunblaðsins. Hún skoraði síðara mark Vals og lagði upp það fyrra í sterkum 2:0-sigri á Þrótti úr Reykjavík á Þróttarvelli í Laugardal. Valur hefur nú unnið þrjá síðustu deildarleiki og fjóra af síðustu fimm eftir að hafa ekki náð sér á strik fyrri hluta tímabilsins.
Það sama mætti segja um Rhodes sem fór afar rólega af stað á tímabilinu en skoraði fimm mörk í fjórum leikjum í ágúst og er komin með sjö mörk í 15 leikjum. Hún er 24 ára sóknarmaður frá Bandaríkjunum, sem kom til Vals frá Tindastóli fyrir tímabilið.
