Ein sú allra besta á förum frá Íslandi

Sandra María Jessen byrjaði alla þrjá leiki Íslands á EM …
Sandra María Jessen byrjaði alla þrjá leiki Íslands á EM í sumar. Ljósmynd/Jon Forberg
Bjarni Helgason
Akureyringurinn Sandra María Jessen, ein allra besta knattspyrnukona landsins undanfarin ár, er á förum frá uppeldisfélagi sínu Þór/KA.

Þetta herma heimildir mbl.is og Morgunblaðsins en fótbolti.net greindi fyrstur frá.

Sandra María, sem  er þrítug, hefur leikið með Þór/KA frá árinu 2022 og hefur á þeim tíma skorað 46 mörk í 69 leikjum í Bestu deildinni.

Tilkynnt verður um félagaskipti hennar í hádeginu á fimmtudaginn kemur en hún hefur verið gríðarlega eftirsótt eftir að Evrópumótinu í Sviss lauk í sumar þar sem hún byrjaði alla þrjá leiki Íslands á mótinu.

10 mörk í 14 leikjum í sumar

Hún hefur skorað 10 mörk í 14 leikjum í deildinni í ár og endaði sem langmarkahæst í deildinni í fyrra með 22 mörk í 23 leikjum. 

Á atvinnumannaferlinum hefur hún leikið með Slavia Prag í Tékklandi og Bayer Leverkusen í Þýskalandi en hún snéri heim úr atvinnumennsku árið 2021 og samdi við Þór/KA á nýjan leik.

Hún hefur tvívegis orðið Íslandsmeistari á ferlinum með Þór/KA og þá á hún að baki 57 A-landsleiki þar sem hún hefur skorað sjö mörk.

