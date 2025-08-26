Ein sú allra besta á förum frá Íslandi

Akureyringurinn Sandra María Jessen, ein allra besta knattspyrnukona landsins undanfarin ár, er á förum frá uppeldisfélagi sínu Þór/KA.
Þetta herma heimildir mbl.is og Morgunblaðsins en fótbolti.net greindi fyrstur frá.
Sandra María, sem er þrítug, hefur leikið með Þór/KA frá árinu 2022 og hefur á þeim tíma skorað 46 mörk í 69 leikjum í Bestu deildinni.
Tilkynnt verður um félagaskipti hennar í hádeginu á fimmtudaginn kemur en hún hefur verið gríðarlega eftirsótt eftir að Evrópumótinu í Sviss lauk í sumar þar sem hún byrjaði alla þrjá leiki Íslands á mótinu.
Hún hefur skorað 10 mörk í 14 leikjum í deildinni í ár og endaði sem langmarkahæst í deildinni í fyrra með 22 mörk í 23 leikjum.
Á atvinnumannaferlinum hefur hún leikið með Slavia Prag í Tékklandi og Bayer Leverkusen í Þýskalandi en hún snéri heim úr atvinnumennsku árið 2021 og samdi við Þór/KA á nýjan leik.
Hún hefur tvívegis orðið Íslandsmeistari á ferlinum með Þór/KA og þá á hún að baki 57 A-landsleiki þar sem hún hefur skorað sjö mörk.