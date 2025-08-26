Guðmundur Arnar Svavarsson leikmaður Vestra var ekki ánægður með frammistöðu liðs síns þegar mbl.is leitaði til hans eftir viðbrögðum eftir 4:1 tap gegn Víkingum í kvöld. Spurður nánar út í leikinn sagði Guðmundur Arnar þetta:
„Það er erfitt að segja beint eftir leik hvað fór úrskeiðis. En í fljótu bragði er hægt að segja að við höfum orðið undir á öllum sviðum leiksins. Við vorum alltaf á eftir þeim og þeir fylltu í svæðin, komust á bak við okkur trekk í trekk. Víkingar eru mjög gott lið og erfitt að verjast þeim.“
Vestramenn voru mjög ólíkir sjálfum sér í kvöld. Má skrifa hluta af þessari frammistöðu á það að menn séu enn þá hálfþunnir tilfinningalega eftir að hafa orðið bikarmeistarar á föstudaginn?
„Já, ég held það sé erfitt að neita því að föstudagurinn situr enn þá í okkur. Það breytir samt því ekki að maður verður að mæta til leiks. Það er ekki í boði að spila svona gegn einu besta liði landsins. Við verðum að gera betur en þetta. En jú, ég held það sé alveg þynnka í liðinu sem er að einhverju leyti eðlilegt.“
Eftir þetta tap eruð þið bara komnir í baráttu um að halda ykkur í efri hlutanum og eruð jafnvel að sogast niður í neðri hlutann. Er það mögulega fórnarkostnaðurinn af því að hafa náð í annan af stóru titlum sumarsins?
„Nei, það held ég ekki. Þetta er bara þessi leikur og nú er hann búinn. Við förum af öllu afli í þessa tvo leiki sem eftir eru á móti KR og KA og við ætlum okkur bara að ná í 6 stig á móti þeim. Við ætlum að vera í þessum efri hluta því það er stórhættulegt að vera í þessum neðri hluta,“ sagði Guðmundur Arnar í samtali við mbl.is.