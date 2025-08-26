Fjórir leikmenn Bestu deildanna í bann

Aga- og úrskurðarnefnd KSÍ úrskurðaði í dag fjóra leikmenn í Bestu deildunum í eins leiks bann.
Í Bestu deild karla eru þeir Kyle McLagan hjá Fram og Tómas Orri Róbertsson hjá FH komnir í bann.
McLagan missir af leik Fram við Val og Tómas verður ekki með FH gegn Aftureldingu en báðir leikir fara fram næstkomandi sunnudag.
Í Bestu deild kvenna eru þær Elísa Viðarsdóttir fyrirliði Vals og Þórdís Hrönn Sigfúsdóttir úr Víkingi komnar í bann.
Þórdís verður ekki með Víkingi gegn Tindastóli á fimmtudag og Elísa ekki með Val gegn Víkingi á fimmtudag eftir rúma viku.