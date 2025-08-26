„Þeir ná korters kafla þar sem þeir ganga á lagið, við þurfum að gera betur þar og ég er viss um að við gerum það í næsta leik,“ Sagði Magnús Már Einarsson þjálfari Aftureldingar eftir 4:3-tap gegn Val í Bestu deild karla í knattspyrnu í kvöld.
„Við spiluðum frábæran fyrri hálfleik og spiluðum 75 til 85 prósent af leiknum gjörsamlega stórkostlega en það var korters kafli sem drepur okkur, og við vitum það, við áttum að gera betur í þeim kafla,“ sagði Magnús í viðtali við mbl.is eftir leikinn.
Afturelding hefur átt marga góða leiki og náð í stig gegn góðum liðum eins og Íslandsmeisturum Breiðabliks en hefur ekki unnið leik síðan í lok júní.
„Við erum búnir að tapa fjórum útileikjum síðan í maí og það eru leikir allt á erfiðum útivöllum. Ég held það sé Víkingur, Valur, KR og Stjarnan sem við erum búnir að tapa fyrir á útivelli og fyrir nýliða þá er það svo sem engin skömm að tapa þremur leikjum á öllum þessum kafla síðan við mættum Val síðast.
Við erum búnir að gera allt of mikið af jafnteflum og það er það sem við þurfum að laga en frammistöðulega séð erum við í lagi og ef þú horfir í sögubækurnar þá er stigasöfnunin okkar fín svo við þurfum bara að halda áfram og hafa trú á því sem við erum að gera.“
Afturelding er í 11. sæti deildarinnar með 21 stig, tveimur sætum frá öruggu sæti.
Þetta er eins og deildin er, það þýðir ekkert að vera að horfa á töfluna því þetta er svo jafnt. Þetta snýst bara um að gera það besta úr því sem er að hverju sinni og vinna leiki. Frammistöðulega séð er ég mjög ánægður með liðið en niðurstaðan er klárlega vonbrigði.“