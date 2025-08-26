„Þvílíkur karakter og þvílík endurkoma,“ sagði Srdjan Tufegdzic, Túfa, þjálfari Vals í Bestu deild karla í knattspyrnu eftir 4:2 sigur á Aftureldingu á heimavelli í dag.
„Við komum til baka eftir að lenda 2:0 undir á móti góðu liði, liði sem kann að spila vel og liði sem hefur spilað vel í sumar. Við ákváðum að við gátum ekki sætt okkur við svona frammistöðu eins og við sýndum í fyrri hálfleik, og andlitið sem við sýndum í fyrri hálfleik eftir að vera búnir að tapa bikarúrslitaleik, sem var mikið högg.
Þú getur ekki komið svona á þinn heimavöll, fyrir framan þitt fólk og verið með frammistöðu eins og við sýndum í fyrri hálfleik,“ sagði Túfa í viðtali við mbl.is eftir leikinn.
„Við töluðum bara hreint út í hálfleik að meistarar og alvöru menn gera þetta ekki svona. Við þurftum að svara fyrir okkur og hafa trú á því að við gætum búið til eina af skemmtilegustu endurkomum í sumar og við gerðum það svo sannarlega í dag.
Meistarar leyfa sér ekki að hafa svona frammistöðu, við erum búnir að leggja þvílíka vinnu inn í allt sumar og allan vetur til að vera vinningslið og þú getur ekki hent því frá þér svona eins og við vorum nálægt í dag eftir fyrri hálfleik.
Þetta er ekki fyrsti leikurinn sem við sýnum karakter. Við sýndum mikla trú, bættum frammistöðuna og lyftum ákefðinni upp og allt sem við gerðum í seinni hálfleik var allt sem ég vil að mitt lið standi fyrir.
Núna er bara að byggja ofan á þetta og taka næstu skref í næstu leikjum.
Valsarar náðu að skora fjögur mörk í kvöld þrátt fyrir að vera án Patricks Pedersen, markahæsta leikmanns deildarinnar, sem sleit hásin í bikarúrslitaleiknum og er frá út tímabilið.
„Eins og ég er sár og vonsvikin að missa Patrick þá hef ég svo mikla trú á þeim leikmönnum sem við höfum. Tryggvi Hrafn fékk að minnsta kosti fjögur eða fimm dauðafæri til að skora enn þá fleiri mörk og við erum með mannskap til að koma inn fyrir Patrick en enn og aftur er ég sár að missa besta leikmann deildarinnar.“