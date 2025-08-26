Minntust níu ára KR-ings fyrir leik

Haldin var mínútu þögn fyrir leik KR og Stjörnunnar í Bestu deild karla í knattspyrnu á Meistaravöllum í gær til minningar um Jesse Baraka Botha, níu ára drengs sem lést úr malaríu í síðustu viku.
Jesse lést 18. ágúst, tveimur dögum fyrir tíu ára afmæli sitt, en hann lék með yngri flokkum KR í knattspyrnu og síðar yngri flokkum Leiknis úr Reykjavík.
Aron Sigurðarson, fyrirliði KR, hélt uppi plakati með ljósmyndum af Jesse í leikjum með KR er liðið stillti sér upp fyrir leikinn gegn Stjörnunni.
Mátti svo heyra saumnál detta þegar Jesse var minnst á Meistaravöllum skömmu áður en leikurinn hófst.