Ótrúleg endurkoma Vals

Valur sigraði Aftureldingu eftir frábæra endurkomu á Hlíðarenda í Bestu deild karla í knattspyrnu í kvöld. Leikurinn endaði 4:3 fyrir Val.
Valur heldur toppsætinu og er með tveggja stiga forskot á Víking R. í örðu sæti. Afturelding er en í fallsæti, tveimur stigum frá öruggu sæti.
Valur byrjaði leikinn ekki vel og ógnaði sáralítið í fyrri hálfleik sem byrjaði rólega en Þórður Gunnar Hafþórsson kom Aftureldingu yfir á 35. mínútu eftir frábæra sendingu milli varnarmanna frá Luc Kassi. Þórður setti boltann í fyrstu snertingu í markið af stuttu færi og staðan var 1:0.
Afturelding komst 2:0 yfir á 42. mínútu þegar Hrannar Snær Magnússon tæklaði glæsilega fyrirgjöf frá Georgi Bjarnasyni í markið og staðan var 2:0 í hálfleik og Afturelding var með öll tök á leiknum.
Valsarar mættu loksins til leiks í seinni hálfleik og minnkuðu muninn í 2:1 þegar aðeins fjórar mínútur voru liðnar af seinni hálfleik eftir hornspyrnu sem Tryggvi Hrafn Haraldsson tók. Hann setti boltann inn í átta ap markinu og eftir mikið krafs skoraði einn af 19 leikmönnum inni á vítateig Aftureldingar. Fréttin verður uppfærð þegar það kemur í ljós hver það var.
Aron Jóhannsson jafnaði svo metin á 57. mínútu í 2:2 eftir frábæran undirbúning frá Albin Skoglund. Albin tók 1, 2 með Jónatani og sendi svo boltann fyrir á Aron á fjær sem dansaði smá í teignum og negldi boltanum í fjærhornið.
Jónatan Ingi Jónsson kom Val 3:2 yfir á 61. mínútu með glæsilegu skoti nánast frá endalínunni sem hann skrúfaði í fjærhornið.
Tryggvi Hrafn Haraldsson kom Val í 4:2 með glæsilegu marki beint úr aukaspyrnu af löngu færi. Hann setti boltann yfir tveggja manna varnarvegg Aftureldingar og í markið.
Hrannar Snær minnkaði muninn í 4:3 með marki úr vítaspyrnu á lokamínútum leiksins og þannig endaði leikurinn.