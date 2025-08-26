Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 26.8.2025 | 21:12 | Uppfært 22:00

Ótrúleg endurkoma Vals

Bjartur Bjarmi Barkarson og Aron Jóhannsson eigast við í leik …
Bjartur Bjarmi Barkarson og Aron Jóhannsson eigast við í leik liðanna í bikarkeppninni síðasta sumar. mbl.is/Kristinn Magnússon
mbl.is

Ásta Hind Ómarsdóttir

astahind@mbl.is

 Valur sigraði Aftureldingu eftir frábæra endurkomu á Hlíðarenda í Bestu deild karla í knattspyrnu í kvöld. Leikurinn endaði 4:3 fyrir Val.

 Valur heldur toppsætinu og er með tveggja stiga forskot á Víking R. í örðu sæti. Afturelding er en í fallsæti, tveimur stigum frá öruggu sæti.

Valur byrjaði leikinn ekki vel og ógnaði sáralítið í fyrri hálfleik sem byrjaði rólega en Þórður Gunnar Hafþórsson kom Aftureldingu yfir á 35. mínútu eftir frábæra sendingu milli varnarmanna frá Luc Kassi. Þórður setti boltann í fyrstu snertingu í markið af stuttu færi og staðan var 1:0.

Afturelding komst 2:0 yfir á 42. mínútu þegar Hrannar Snær Magnússon tæklaði glæsilega fyrirgjöf frá Georgi Bjarnasyni í markið og staðan var 2:0 í hálfleik og Afturelding var með öll tök á leiknum.

Valsarar mættu loksins til leiks í seinni hálfleik og minnkuðu muninn í 2:1 þegar aðeins fjórar mínútur voru liðnar af seinni hálfleik eftir hornspyrnu sem Tryggvi Hrafn Haraldsson tók. Hann setti boltann inn í átta ap markinu og eftir mikið krafs skoraði einn af 19 leikmönnum inni á vítateig Aftureldingar. Fréttin verður uppfærð þegar það kemur í ljós hver það var.

Aron Jóhannsson jafnaði svo metin á 57. mínútu í 2:2 eftir frábæran undirbúning frá Albin Skoglund. Albin tók 1, 2 með Jónatani og sendi svo boltann fyrir á Aron á fjær sem dansaði smá í teignum og negldi boltanum í fjærhornið.

Jónatan Ingi Jónsson kom Val 3:2 yfir á 61. mínútu með glæsilegu skoti nánast frá endalínunni sem hann skrúfaði í fjærhornið.

Tryggvi Hrafn Haraldsson kom Val í 4:2 með glæsilegu marki beint úr aukaspyrnu af löngu færi. Hann setti boltann yfir tveggja manna varnarvegg Aftureldingar og í markið. 

Hrannar Snær minnkaði muninn í 4:3 með marki úr vítaspyrnu á lokamínútum leiksins og þannig endaði leikurinn.

 

Valur 4:3 Afturelding opna loka
90. mín. Hrannar verður að taka vítið aftur
mbl.is
