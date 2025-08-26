Ristarbrotinn og ekki meira með

Knattspyrnumaðurinn Daníel Finns Matthíasson, miðjumaður Stjörnunnar, varð fyrir því óláni að ristarbrotna í 2:1-sigri liðsins á KR í Bestu deildinni í gærkvöldi.
Jökull I. Elísabetarson, þjálfari Stjörnunnar, sagði í samtali við Fótbolta.net að Daníel sé ristarbrotinn og spili því ekki meira á yfirstandandi tímabili.
Hann var borinn af velli á 39. mínútu í 11. deildarleik sínum á tímabilinu.
Jökull bætti því við að Daníel, sem er 25 ára gamall, hafi glímt við beinbjúg fyrr í sumar, sem hafi haldið honum frá keppni í júní og júlí.