Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 26.8.2025 | 12:20

Ristarbrotinn og ekki meira með

Daníel Finns Matthíasson liggur þjáður í gærkvöldi.
Daníel Finns Matthíasson liggur þjáður í gærkvöldi. mbl.is/Eyþór

Knattspyrnumaðurinn Daníel Finns Matthíasson, miðjumaður Stjörnunnar, varð fyrir því óláni að ristarbrotna í 2:1-sigri liðsins á KR í Bestu deildinni í gærkvöldi.

Jökull I. Elísabetarson, þjálfari Stjörnunnar, sagði í samtali við Fótbolta.net að Daníel sé ristarbrotinn og spili því ekki meira á yfirstandandi tímabili.

Hann var borinn af velli á 39. mínútu í 11. deildarleik sínum á tímabilinu.

Jökull bætti því við að Daníel, sem er 25 ára gamall, hafi glímt við beinbjúg fyrr í sumar, sem hafi haldið honum frá keppni í júní og júlí.

mbl.is
