Sjö úrslitaleikir eftir

Sölvi Geir Ottesen þjálfari Víkinga var ánægður með 4:1-sigur á nýkrýndum bikarmeisturum Vestra í Bestu deild karla í fótbolta í kvöld. Víkingar eru í öðru sæti deildarinnar með 38 stig en Valur er á toppnum með tveimur stigum meira. Spurður út í sigurinn í kvöld sagði Sölvi þetta:
„Við vorum miklu betra liðið hér í kvöld. Við höfðum flotta stjórn á leiknum alveg frá byrjun. Þannig ég er virkilega sáttur við frammistöðuna frá öllu liðinu. Það var smá óbragð að fá á okkur þetta mark í ljósi þess hversu miklu betri við vorum og vel skipulagðir varnarlega. En heildarframmistaðan var virkilega góð og ég er ánægður með strákana hvernig þeir komu inn í þennan leik.“
Kom það ykkur á óvart hversu andlausir Vestramenn mættu í þennan leik?
„Eins og ég ræddi við Davíð (Smára Lamude) þá er erfitt að mæta inn í leik eftir svona bikarleik eins og þeir voru í þar sem þú ert svona hátt uppi. Við höfum lent í svona. Við vinnum titla eða erum að spila stóra leiki í Evrópu. Síðan er næsti leikur á eftir „bara“ í deildinni. Þetta er svona tilfinningaleg þynnka sem þú lendir í.
Það er hægara sagt en gert að koma sér út úr slíku ástandi. Alveg sama þó þú talir um að mæta af fullum krafti inn í leikinn og láta stóran sigurleik á undan ekki standa í þér þá er þetta bara allt annað. Þú ert hátt uppi og síðan er það bara næsti leikur. Það er bara erfitt.
Það sást alveg á Vestramönnum í kvöld að það var tilfinningaleg þynnka í þeim því það er þeirra einkenni að berjast og láta finna fyrir sér. Það er mikil orka í þeim og þeir hvetja hvorn annan mikið. Það vantaði bara í kvöld. Við sögðum það líka fyrir leik að við ætluðum að drepa þessa orku hjá þeim og viljann. Það tókst.
Næsti leikur er á móti Breiðabliki. Víkingar eru í alvöru baráttu um efsta sætið við Val. Þið ætlið að verða Íslandsmeistarar, ekki satt?
„Það hefur verið opinbert markmið okkar frá því í byrjun sumars að við ætlum okkur þann titil og það er enn þá allt opið í því. Við tökum bara einn leik í einu og spáum ekkert í önnur úrslit núna. Við erum bara að hugsa um okkur og okkar frammistöðu.
Við töluðum um það eftir Bröndby-leikinn að núna væri fókusinn bara á deildinni. Það eru sjö úrslitaleikir eftir hjá okkur og við þurfum bara að gjöra svo vel að klára þá. Þetta er í okkar höndum og við þurfum bara að hugsa um okkur,“ sagði Sölvi Geir í samtali við mbl.is.