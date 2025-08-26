Túfa sendir Völsurum ákall

Srdjan Tufegdzic, þjálfari karlaliðs Vals í knattspyrnu, stakk í gær niður penna til þess að blása stuðningsmönnum byr í brjóst.
Valur tapaði fyrir Vestra í bikarúrslitum um liðna helgi og missti þar markahrókinn Patrick Pedersen í alvarleg meiðsli, sem þýðir að tímabili hans er lokið.
Valur er á toppi Bestu deildarinnar, tveimur stigum fyrir ofan Víking úr Reykjavík, eftir 4:1-tap fyrir ÍBV í síðustu umferð og fannst Túfa eins og hann er jafnan kallaður tímabært að senda ákall til Valsara.
Bréfið má lesa hér:
„Kæru Valsarar
Fyrst og fremst langar mig að þakka fyrir flottan stuðning síðasta föstudag á Laugardalsvelli.
Einn af okkar draumum var að vinna bikar eftir langan tíma og gefa okkar fólki gleði og hamingju, en það tókst ekki þrátt fyrir að við gáfum allt í það.
Næsti leikur í deildinni sem við erum að leiða, er á morgun á móti góðu liði Aftureldingar. Það eru átta leikir eftir af tímabilinu og allir leikir eru gríðarlega mikilvægir fyrir okkur.
Við þurfum á ykkar stuðningi að halda, ástríðu, jákvæðni og mikla samstöðu í baráttunni sem framundan er.
Ég er alinn þannig upp að þegar á móti blæs þá standa fjölskyldur saman, meira en aldrei áður og passa upp á sín börn ennþá fastar.
VIÐ erum VALS FJÖLSKYLDA og núna þurfum við að þétta raðirnar og standa saman til enda, leggja sál og hjarta í þetta fyrir félagið okkar.
Sjáumst á morgun!
Áfram Valur.
Kveðja
Srdjan Tufegdzic“