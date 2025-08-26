Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 26.8.2025 | 11:12

Túfa sendir Völsurum ákall

Srdjan Tufegdzic, þjálfari Vals.
Srdjan Tufegdzic, þjálfari Vals. mbl.is/Ólafur Árdal

Srdjan Tufegdzic, þjálfari karlaliðs Vals í knattspyrnu, stakk í gær niður penna til þess að blása stuðningsmönnum byr í brjóst.

Valur tapaði fyrir Vestra í bikarúrslitum um liðna helgi og missti þar markahrókinn Patrick Pedersen í alvarleg meiðsli, sem þýðir að tímabili hans er lokið.

Valur er á toppi Bestu deildarinnar, tveimur stigum fyrir ofan Víking úr Reykjavík, eftir 4:1-tap fyrir ÍBV í síðustu umferð og fannst Túfa eins og hann er jafnan kallaður tímabært að senda ákall til Valsara.

„Við erum VALS FJÖLSKYLDA“

Bréfið má lesa hér:

„Kæru Valsarar

Fyrst og fremst langar mig að þakka fyrir flottan stuðning síðasta föstudag á Laugardalsvelli.

Einn af okkar draumum var að vinna bikar eftir langan tíma og gefa okkar fólki gleði og hamingju, en það tókst ekki þrátt fyrir að við gáfum allt í það.

Næsti leikur í deildinni sem við erum að leiða, er á morgun á móti góðu liði Aftureldingar. Það eru átta leikir eftir af tímabilinu og allir leikir eru gríðarlega mikilvægir fyrir okkur.

Við þurfum á ykkar stuðningi að halda, ástríðu, jákvæðni og mikla samstöðu í baráttunni sem framundan er.

Ég er alinn þannig upp að þegar á móti blæs þá standa fjölskyldur saman, meira en aldrei áður og passa upp á sín börn ennþá fastar.

VIÐ erum VALS FJÖLSKYLDA og núna þurfum við að þétta raðirnar og standa saman til enda, leggja sál og hjarta í þetta fyrir félagið okkar.

Sjáumst á morgun!

Áfram Valur.

Kveðja

Srdjan Tufegdzic“

mbl.is
Fleira áhugavert
Á þriðja tug lítra af brennisteinssýru fannst í Gnoðarvogi „Matthías er blíður og góður“ Hélt að eiginmaður stæði í framhjáhaldi Átti að vera „easy-money“
Fleira áhugavert
Átti að vera „easy-money“ Stúlkan tekið þátt í fleiri tálbeituaðgerðum Eiginkonan elti Teslu Stefáns Rannsókn miðar ágætlega og er langt komin