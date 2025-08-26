Víkingar sannfærandi gegn bikarmeisturunum

Víkingar tóku á móti nýkrýndum bikarmeisturum Vestra í 20. umferð Bestu deildar karla í fótbolta í kvöld og lauk leiknum með sigri Víkinga 4:1.
Eftir leikinn eru Víkingar með 38 stig og eru sem stendur á toppi deildarinnar þegar þetta er skrifað en Valur er að leika gegn Aftureldingu og kemst aftur á toppinn með sigri á Mosfellingum. Vestri er í 6. sæti deildarinnar með 26 stig.
Það var ljóst að bikarsigurinn á laugardaginn sat í leikmönnum Vestra og það notfærðu Víkingar sér. Strax á 5. mínútu náðu heimamenn forskoti með marki frá Nikolaj Hansen eftir sendingu frá Valdimar Þór Ingimundarsyni. Staðan orðin 1:0 fyrir Víkinga.
Valdimar Þór var síðan sjálfur á ferðinni á 13. mínútu leiksins. Þá skoraði hann fallegt mark eftir frábæran sprett hjá Stíg Diljan Þórðarsyni. Stígur gaf boltann á Viktor Örlyg Andrason sem kom boltanum á Valdimar. Staðan orðin 2:0 fyrir Víkinga.
Víkingar voru mun betra liðið í fyrri hálfleik og ógnuðu leikmönnum Vestra lítið. Á því varð þó undantekning á 19. mínútu leiksins þegar Vladimir Tufegdzic komst einn á móti Ingvari Jónssyni í marki Víkinga. Ingvar kom vel út á móti Vladimir og lokaði á hann með stórkostlegri vörslu.
Staðan í hálfleik var 2:0 fyrir Víkinga.
Vestri gerði þrefalda skiptingu í hálfleik. Það breytti því þó ekki að það voru Víkingar sem skoruðu þriðja mark sitt á 62. mínútu leiksins. Þar var aftur að verki Nikolaj Hansen með skoti sem fór í slána og inn eftir sendingu frá Valdimar Þór Ingimundarsyni. Staðan orðin 3:0 fyrir Víkinga.
Birkir Eydal kom inn á sem varamaður hjá Vestra í kvöld og skoraði sitt fyrsta mark í Bestu deild karla með stórkostlegu skoti í slána og inn á 77. mínútu eftir sendingu frá Guðmundi Arnari Svavarssyni. Staðan orðin 3:1 fyrir Víkinga.
Víkingar voru ekki hættir að skora. Helgi Guðjónsson skoraði fjórða mark Víkinga á 80. mínútu eftir hornspyrnu frá Daníel Hafsteinssyni. Staðan orðin 4:1 fyrir Víkinga.
Víkingar voru mun líklegri til að bæta við mörkum en Vestri til að minnka muninn. Allt kom þó fyrir ekki og enduðu leikar 4:1 fyrir Víkinga.