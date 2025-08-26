Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 26.8.2025 | 17:00

Víkingur R. – Vestri kl. 18, bein lýsing

Silas Songani og Tarik Ibrahimagic í leik liðanna á síðustu …
Silas Songani og Tarik Ibrahimagic í leik liðanna á síðustu leiktíð. mbl.is/Ólafur Árdal
mbl.is

Jón Kristinn Jónsson

jonkristinn@mbl.is

Víkingur úr Reykjavík tekur á móti Vestra í 20. umferð Bestu deildar karla í fótbolta á Víkingsvelli í Fossvogi klukkan 18.

Víkingur er í öðru sæti deildarinnar með 35 stig en Vestri er í sjötta sætinu með 26 stig.

Mbl.is er í Fossvoginum og færir ykkur allt það helsta úr leiknum í beinni textalýsingu.

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Víkingur R. 0:0 Vestri opna loka
0. mín. Komiði sæl og blessuð og verið velkomin með mbl.is í beina textalýsingi frá leik Víkings og Vestra í Bestu deildinni.
mbl.is
Fleira áhugavert
Ábendingar höfðu borist um grunaða Hjálpa ferðalöngum yfir vaðið Óttast að annað hús fari á haf út Inga hækkar frítekjumörk húsnæðisbótanna
Fleira áhugavert
Inga hækkar frítekjumörk húsnæðisbótanna Vegurinn á kafi: Tugum ferðamanna komið til hjálpar Óánægja með að ekki hafi verið rætt við öll börnin Ábendingar höfðu borist um grunaða