Víkingur R. – Vestri kl. 18, bein lýsing

Jón Kristinn Jónsson
Víkingur úr Reykjavík tekur á móti Vestra í 20. umferð Bestu deildar karla í fótbolta á Víkingsvelli í Fossvogi klukkan 18.
Víkingur er í öðru sæti deildarinnar með 35 stig en Vestri er í sjötta sætinu með 26 stig.
Mbl.is er í Fossvoginum og færir ykkur allt það helsta úr leiknum í beinni textalýsingu.
|Víkingur R.
|0:0
|Vestri
|Opna lýsingu Loka
|0. mín. Komiði sæl og blessuð og verið velkomin með mbl.is í beina textalýsingi frá leik Víkings og Vestra í Bestu deildinni.
|Augnablik — sæki gögn...