Alíslenskt mark hjá Braga í sigri á Val

Valur tapaði 3:1 fyrir portúgalska liðinu Braga í 2. umferð í undankeppni Meistaradeildar Evrópu í fótbolta í Mílanó í kvöld.
Í byrjunarliði Braga voru þær Guðrún Arnardóttir og Ásdís Karen Halldórsdóttir sem skiluðu báðar góðu dagsverki fyrir þær portúgölsku.
Braga var ekki lengi að setja tóninn í leiknum og var það engin önnur en Guðrún Arnardóttir sem kom gestunum yfir strax á 6. mínútu eftir stoðsendingu frá Ásdísi Karen Halldórsdóttur.
Það var síðan hin bandaríska Leah Lewis tvöfaldaði forystu Braga á 29. mínútu þegar hún kláraði örugglega af stuttu færi framhjá Tinnu Brá í marki Vals.
Liðin skiptust á að sækja það sem eftir lifði fyrri hálfleiks og fengu Valskonur þó nokkur afar álitleg færi til þess að jafna leikinn en inn rataði boltinn ekki og fóru þær íslensku því tveimur mörkum undir inn í þann síðari.
Seinni hálfleikur fór rólega af stað og var lið Braga hættulegra framan af. Það var því þvert gegn gangi leiksins þegar Jordyn Rhodes nýtti sér mistök í vörn Braga minnkaði muninn í 2:1 af stuttu færi á 73. mínútu leiksins og hleypti þar með spennu í leikinn að nýju.
Það sem eftir lifði leiks reyndu Valskonur hvað þær gátu til að jafna metin en Braga tókst að halda þeim í skefjum með öflugum varnarleik.
Þær portúgölsku gerðu síðan endanlega út um leikinn í uppbótartíma þegar boltinn barst í hendina á Elísu Viðarsdóttur í vörn Vals, en þá fór varamaðurinn Zoi Van der Ven á punktinn og innsiglaði sigur Braga.
Lokatölur 3:1 Braga í vil og mæta Valskonur því Inter Mílanó í hreinum úrslitaleik um sæti í Evrópubikarnum.