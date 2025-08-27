Arnar valdi tvo nýliða í landsliðshópinn

Tveir nýliðar eru í landsliðshóp íslenska karlalandsliðsins í fótbolta sem mætir Aserbaídsjan og Frakklandi í D-riðli undankeppni HM 2026 í september.
Arnar Gunnlaugsson, þjálfari íslenska liðsins, valdi 24 leikmenn fyrir verkefnið en þeir Daníel Tristan Guðjohnsen og Gísli Gottskálk Þórðarson eru báðir nýliðar í hópnum.
Landsliðsþjálfarinn gerir alls fjórar breytingar á hópnum frá vináttulandsleikjunum gegn Skotlandi og Norður-Írlandi ytra í sumar.
Auk þeirra Daníels Tristans og Gísla Gottskálks koma þeir Orri Steinn Óskarsson og Sævar Atli Magnússon einnig inn í hópinn fyrir þá Hörð Björgvin Magnússon, Jóhann Berg Guðmundsson, Arnór Ingva Traustason og Arnór Sigurðsson.
Ísland mætir Aserbaídsjan á Laugardalsvelli þann 5. september og svo Frakklandi fjórum dögum síðar í París, þann 9. september.
Markverðir:
Elías Rafn Ólafsson, Midtjylland - 7/0
Hákon Rafn Valdimarsson, Brentford - 20/0
Anton Ari Einarsson, Breiðablik - 2/0
Varnarmenn:
Logi Tómasson - Samsunspor - 10/1
Mikael Egill Ellertsson, Genoa - 21/1
Daníel Leó Grétarsson, Sönderjyske - 24/0
Aron Einar Gunnarsson, Al-Gharafa - 107/5
Sverrir Ingi Ingason, Panathinaikos - 59/3
Guðlaugur Victor Pálsson, Horsens - 50/3
Bjarki Steinn Bjarkason, Venezia - 5/0
Miðjumenn:
Gísli Gottskálk Þórðarson, Lech Poznan - 0/0
Ísak Bergmann Jóhannesson, Köln - 35/4
Þórir Jóhann Helgason, Lecce - 19/2
Stefán Teitur Þórðarson, Preston - 30/1
Hákon Arnar Haraldsson, Lille - 22/3
Albert Guðmundsson, Fiorentina - 41/10
Kristian Nökkvi Hlynsson, Twente - 4/0
Willum Þór Willumsson, Birmingham - 18/0
Jón Dagur Þorsteinsson, Hertha Berlín - 46/6
Mikael Neville Anderson, Djurgården - 33/2
Sóknarmenn:
Sævar Atli Magnússon, Brann - 6/0
Andri Lucas Guðjohnsen, Gent - 34/9
Orri Steinn Óskarsson, Real Sociedad - 16/7
Daníel Tristan Guðjohnsen, Malmö - 0/0