Fjórir hægri bakverðir og enginn að spila

Arnar Gunnlaugsson, þjálfari íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu, viðurkennir að það hafi verið hausverkur að velja leikmannahóp fyrir leiki gegn Aserbaídsjan og Frakklandi í undankeppni HM 2026 í byrjun næsta mánaðar.
„Ég var mjög lengi að velja þennan hóp. Maður er alltaf að fylgjast með. Tökum sem dæmi í síðasta glugga, þá voru fjórir hægri bakverðir og enginn af þeim var að spila. Í þessum glugga eru þeir allir að spila og allir að gera mjög góða hluti.
Bara sem dæmi um hausverkinn sem við stöndum frammi fyrir. Svo eru framherjarnir okkar. Við búum við þann lúxus að það eru margir framherjar sem eru að gera mjög góða hluti,“ sagði Arnar á fréttamannafundi í höfuðstöðvum KSÍ í Laugardal í dag.
„Við erum að fá Orra [Stein Óskarsson], sem var ekki með í síðasta hópi, til baka. Hann er okkar fyrirliði og einn af lykilmönnum okkar. Það er gleðiefni að fá hann sterkan inn í hópinn aftur.
Svona má lengi áfram telja. Við erum með endalaust magn af góðum leikmönnum sem eru að gera góða hluti.
Lokaákvörðunin er kannski 95 prósent klár og svo leyfirðu leikjum helgarinnar að spilast, sérð hverjir eru klárir og hverjir halda áfram að vera heitir. Svo bara ýtirðu á enter, tekur lokaákvörðun og ert sáttur við hópinn,“ bætti landsliðsþjálfarinn við.