Góðar fréttir fyrir ÍBV

Allison Clark hefur farið á kostum í sumar.
Bandaríska knattspyrnukonan Allison Clark hefur framlengt samning sinn við knattspyrnudeild ÍBV út næsta keppnistímabil.

Ally, eins og hún er kölluð, er 24 ára miðjumaður sem getur þó leikið í flestöllum sóknarstöðunum einnig.

Á þessari leiktíð hefur Ally verið mögnuð í búningi ÍBV, skorað 13 mörk en einnig komið að öðru 21 marki til viðbótar af þeim 75 sem liðið hefur skorað á tímabilinu í 1. deildinni og bikarnum.

ÍBV leikur í Bestu deildinni á næsta tímabili eftir tveggja ára fjarveru en liðið er búið að tryggja sér sannfærandi sigur í 1. deild þegar tvær umferðir eru eftir.

