Góðar fréttir fyrir ÍBV

Bandaríska knattspyrnukonan Allison Clark hefur framlengt samning sinn við knattspyrnudeild ÍBV út næsta keppnistímabil.
Ally, eins og hún er kölluð, er 24 ára miðjumaður sem getur þó leikið í flestöllum sóknarstöðunum einnig.
Á þessari leiktíð hefur Ally verið mögnuð í búningi ÍBV, skorað 13 mörk en einnig komið að öðru 21 marki til viðbótar af þeim 75 sem liðið hefur skorað á tímabilinu í 1. deildinni og bikarnum.
ÍBV leikur í Bestu deildinni á næsta tímabili eftir tveggja ára fjarveru en liðið er búið að tryggja sér sannfærandi sigur í 1. deild þegar tvær umferðir eru eftir.