„Gylfi þarf að bíta í það súra epli

Gylfi Þór Sigurðsson og Arnar Gunnlaugsson.
Gylfi Þór Sigurðsson og Arnar Gunnlaugsson. mbl.is/Eggert

Gylfi Þór Sigurðsson er ekki í landsliðshóp íslenska karlanlandsliðsins í fótbolta sem mætir Aserbaídsjan og Frakklandi í D-riðli undankeppni HM 2026 í september.

Arnar Gunnlaugsson, þjálfari íslenska liðsins, valdi 24 leikmenn fyrir verkefnið en Ísland mætir Aserbaídsjan á Laugardalsvelli þann 5. september og Frakklandi í París þann 9. september.

Gylfi er markahæsti landsliðsmaður Íslands frá upphafi með 27 mörk í 83 landsleikjum og átti einhverjir von á því að Gylfi yrði í hópnum í september.

Mjög erfitt að velja hópinn

„Það var mjög erfitt að velja þennan leikmannahóp," sagði Arnar Gunnlaugsson á fjölmiðlafundi í höfuðstöðvum KSÍ í Laugardal í dag þegar hann var spurður út í fjarveru Gylfa Þórs Sigurðssonar.

„Ég var með 20 manna aukalista yfir leikmenn og Ómar [Smárason] var með einhvern 70 manna lista. Við eigum gríðarlega mikið magn af leikmönnum í dag sem er mjög jákvætt.

Hann var ekki valinn núna og Gylfi þarf að bíta í það súra epli,“ bætti Arnar Gunnlaugsson við.

