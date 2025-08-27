Í eldlínunni í Meistaradeildinni

Íslandsmeistarar Breiðabliks og Valur hefja leik í 2. umferð Meistaradeildar kvenna í fótbolta í dag.
Breiðablik, sem varð Íslandsmeistari á síðustu leiktíð og er með átta stiga forskot á toppi deildarinnar í ár, mætir Athlone Town frá Írlandi í undanúrslitum 2. umferðarinnar en leikið verður í Enschede í Hollandi á heimavelli Twente.
Athlone Town varð Írlandsmeistari á síðustu leiktíð þegar liðið endaði með 47 stig, tveimur stigum meira en Shelbourne. Félagið var stofnað árið 2020 og var þetta í fyrsta sinn sem liðið varð írskur meistari en Athlone Town varð bikarmeistari í fyrsta sinn árið 2023.
