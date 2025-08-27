Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 27.8.2025 | 9:45

Í eldlínunni í Meistaradeildinni

Íslandsmeistarar Breiðabliks leika sinn riðil á heimavelli Hollandsmeistaranna í Twente …
Íslandsmeistarar Breiðabliks leika sinn riðil á heimavelli Hollandsmeistaranna í Twente ásamt Athlone Town og Rauðu stjörnunni. mbl.is/Birta Margrét
Bjarni Helgason
Íslandsmeistarar Breiðabliks og Valur hefja leik í 2. umferð Meistaradeildar kvenna í fótbolta í dag.

Breiðablik, sem varð Íslandsmeistari á síðustu leiktíð og er með átta stiga forskot á toppi deildarinnar í ár, mætir Athlone Town frá Írlandi í undanúrslitum 2. umferðarinnar en leikið verður í Enschede í Hollandi á heimavelli Twente.

Athlone Town varð Írlandsmeistari á síðustu leiktíð þegar liðið endaði með 47 stig, tveimur stigum meira en Shelbourne. Félagið var stofnað árið 2020 og var þetta í fyrsta sinn sem liðið varð írskur meistari en Athlone Town varð bikarmeistari í fyrsta sinn árið 2023.

