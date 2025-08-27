Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 27.8.2025 | 17:50 | Uppfært 19:33

Íslendingarnir byrja gegn Val

Guðrún Arnardóttir er í byrjunarliðinu gegn Val.
Guðrún Arnardóttir er í byrjunarliðinu gegn Val. AFP

Byrjunarliðin í leik Vals og portúgalska liðsins Braga í undanúrslitum 2. umferðarinnar í undankeppni Meistaradeildar Evrópu í fótbolta hafa verið gerð opinber.

Guðrún Arnardóttir og Ásdís Karen Halldórsdóttir, sem báðar eru nýkomnar til Braga, eru í byrjunarliðinu gegn Val.

Ásdís lék með Val áður en hún fór í atvinnumennsku og mætir því sínu gamla liði.  

Byrjunarlið Vals:

Markvörður: Tinna Brá Magnúsdóttir.

Vörn: Elísa Viðarsdóttir, Lillý Rut Hlynsdóttir, Málfríður Anna Eiríksdóttir, Bryndís Eiríksdóttir.

Miðja: Kolbrá Una Kristinsdóttir, Berglind Rós Ágústsdóttir, Jasmín Erla Ingadóttir.

Sókn: Ragnheiður Þórunn Jónsdóttir, Jordyn Rhodes, Fanndís Friðriksdóttir.

