Íslendingarnir byrja gegn Val

Byrjunarliðin í leik Vals og portúgalska liðsins Braga í undanúrslitum 2. umferðarinnar í undankeppni Meistaradeildar Evrópu í fótbolta hafa verið gerð opinber.
Guðrún Arnardóttir og Ásdís Karen Halldórsdóttir, sem báðar eru nýkomnar til Braga, eru í byrjunarliðinu gegn Val.
Ásdís lék með Val áður en hún fór í atvinnumennsku og mætir því sínu gamla liði.
Byrjunarlið Vals:
Markvörður: Tinna Brá Magnúsdóttir.
Vörn: Elísa Viðarsdóttir, Lillý Rut Hlynsdóttir, Málfríður Anna Eiríksdóttir, Bryndís Eiríksdóttir.
Miðja: Kolbrá Una Kristinsdóttir, Berglind Rós Ágústsdóttir, Jasmín Erla Ingadóttir.
Sókn: Ragnheiður Þórunn Jónsdóttir, Jordyn Rhodes, Fanndís Friðriksdóttir.