Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 27.8.2025 | 16:55

Sjóðheitir sóknarmenn ekki valdir

Arnar Gunnlaugsson á fréttamannafundi í Laugardal í dag.
Arnar Gunnlaugsson á fréttamannafundi í Laugardal í dag. mbl.is/Eyþór
mbl.is

Gunnar Egill Daníelsson

gunnaregill@mbl.is

Arnar Gunnlaugsson, þjálfari íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu, sagði á fréttamannafundi í höfuðstöðvum KSÍ í dag að nokkrir sóknarmenn sem eru ekki í landsliðshópnum að þessu sinni séu að nálgast það að komast í hann.

Stefán Ingi Sigurðarson hefur skorað 11 mörk í 15 leikjum í norsku úrvalsdeildinni á tímabilinu, Brynjólfur Andersen Willumsson fer mjög vel af stað á nýju tímabili með Groningen í hollensku úrvalsdeildinni og sömu sögu er að segja af Ísak Snæ Þorvaldssyni sem er með fjögur mörk í sjö leikjum fyrir Lyngby í dönsku B-deildinni.

„Gylfi þarf að bíta í það súra epli“
Frétt af mbl.is

„Gylfi þarf að bíta í það súra epli“
Arnar valdi tvo nýliða í landsliðshópinn
Frétt af mbl.is

Arnar valdi tvo nýliða í landsliðshópinn

„Hann er að nálgast,“ sagði Arnar er hann var spurður út í Stefán Inga og hélt svo áfram: „Hann, Binni, Ísak er kominn í lið í Danmörku og er að gera mjög góða hluti. Binni er að gera geggjað mót fyrir Groningen, var að skora geggjað mark á móti PSV.

Hann er kominn með þrjú mörk í síðustu tveimur leikjum og er líka skemmtilega hrokafullur á jákvæðan hátt. Þeir eru bara hluti af þessum lista yfir leikmenn sem eru gríðarlega nálægt því að komast í hópinn.“

Of snemmt fyrir Jóhann Berg

Sterkir leikmenn á við Gylfa Þór Sigurðsson og Jóhann Berg Guðmundsson eru þá ekki í leikmannahópnum.

„Því miður eru bara 24 leikmenn og sumir þurfa að bíta í það súra epli að sitja hjá,“ sagði Arnar og bætti við um Jóhann:

„Mér skilst að hann sé byrjaður að æfa en þessi gluggi kemur bara aðeins of snemma fyrir hann. Það brákaðist aðeins í beini hjá honum fyrir einhverjum vikum síðan.

Við töluðum saman fyrir svona 2-3 vikum síðan og náðum að sammælast um það að þessi gluggi kæmi aðeins of snemma fyrir hann.“

mbl.is
Fleira áhugavert
Saka Bandaríkjamenn um afskipti í Grænlandi „Hesthúsið stendur enn“ Tókst ekki að brjótast inn í hraðbankann 740 manns bíða eftir plássi á Stúdentagörðunum
Fleira áhugavert
Mette Frederiksen baðst afsökunar Miklir áverkar á líkinu Saka Bandaríkjamenn um afskipti í Grænlandi Vinir slógust og vildu ekki leggja fram kæru