Sjóðheitir sóknarmenn ekki valdir

Arnar Gunnlaugsson, þjálfari íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu, sagði á fréttamannafundi í höfuðstöðvum KSÍ í dag að nokkrir sóknarmenn sem eru ekki í landsliðshópnum að þessu sinni séu að nálgast það að komast í hann.
Stefán Ingi Sigurðarson hefur skorað 11 mörk í 15 leikjum í norsku úrvalsdeildinni á tímabilinu, Brynjólfur Andersen Willumsson fer mjög vel af stað á nýju tímabili með Groningen í hollensku úrvalsdeildinni og sömu sögu er að segja af Ísak Snæ Þorvaldssyni sem er með fjögur mörk í sjö leikjum fyrir Lyngby í dönsku B-deildinni.
„Hann er að nálgast,“ sagði Arnar er hann var spurður út í Stefán Inga og hélt svo áfram: „Hann, Binni, Ísak er kominn í lið í Danmörku og er að gera mjög góða hluti. Binni er að gera geggjað mót fyrir Groningen, var að skora geggjað mark á móti PSV.
Hann er kominn með þrjú mörk í síðustu tveimur leikjum og er líka skemmtilega hrokafullur á jákvæðan hátt. Þeir eru bara hluti af þessum lista yfir leikmenn sem eru gríðarlega nálægt því að komast í hópinn.“
Sterkir leikmenn á við Gylfa Þór Sigurðsson og Jóhann Berg Guðmundsson eru þá ekki í leikmannahópnum.
„Því miður eru bara 24 leikmenn og sumir þurfa að bíta í það súra epli að sitja hjá,“ sagði Arnar og bætti við um Jóhann:
„Mér skilst að hann sé byrjaður að æfa en þessi gluggi kemur bara aðeins of snemma fyrir hann. Það brákaðist aðeins í beini hjá honum fyrir einhverjum vikum síðan.
Við töluðum saman fyrir svona 2-3 vikum síðan og náðum að sammælast um það að þessi gluggi kæmi aðeins of snemma fyrir hann.“