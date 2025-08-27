Stórleikur Samönthu í Evrópusigri Blika

Breiðablik hafði betur gegn írska liðinu Athlone Town, 3:1, í undanúrslitum 2. umferðar undankeppni Meistaradeildar kvenna í knattspyrnu í Enschede í Hollandi í dag. Samantha Smith skoraði tvö mörk og lagði upp það þriðja fyrir Blika.
Breiðablik mætir annað hvort Twente eða Rauðu stjörnunni í úrslitaleik 2. umferðar á laugardaginn kemur, en það kemur í ljós í kvöld hver andstæðingur Blika verður. Sigurvegarinn úr úrslitaleik 2. umferðar kemst áfram í umspil Meistaradeildarinnar þar sem leikið verður heima og að heiman um sæti í deildarkeppni Meistaradeildarinnar.
Með sigrinum í dag er Breiðablik hins vegar öruggt um sæti í Evrópubikar UEFA, nýrri Evrópukeppni sambandsins, þar sem leikið verður eftir útsláttarfyrirkomulagi, heima og að heiman. Dregið verður í keppnina þann 31. ágúst og verður 1. umferðin leikin dagana 10.-11. september og 17.-18. september.
Athlone byrjaði leikinn betur og fékk fyrsta færi hans á níundu mínútu. Alexis Strickland átti þá góða fyrirgjöf af vinstri kantinum á Roisin Molloy sem náði ekki góðu skoti af stuttu færi og Katherine Devine í marki Breiðabliks greip boltann.
Sex mínútum síðar átti Kelly Brady frábært vinstri fótar skot fyrir utan vítateig sem small í stönginni vinstra megin.
Stuttu síðar, á 18. mínútu, fékk fyrirliðinn Izzy Groves svo frían skalla af markteig eftir hornspyrnu frá hægri en skallaði framhjá.
Eftir það hristu Blikar af sér slenið og áttu nokkur skot en Megan Plaschko í marki Athlone varði til að mynda í tvígang frá Öglu Maríu Albertsdóttur.
Eftir hálftíma leik fékk Berglind Björg Þorvaldsdóttir besta færi Blika í fyrri hálfleik þegar viðstöðulaust skot hennar úr vítateignum eftir fyrirgjöf Samönthu af hægri kantinum fór yfir markið.
Samantha og Berglind Björg áttu svo báðar skalla yfir mark Athlone eftir hornspyrnur en fleiri urðu færin ekki í fyrri hálfleik og staðan því markalaus að honum loknum.
Blikar hófu síðari hálfleikinn með besta móti og náðu forystunni á 48. mínútu. Agla María tók þá hornspyrnu frá hægri, Plaschko reyndi að grípa boltann á nærstönginni en tókst ekki og Samantha potaði boltanum í netið nánast á marklínunni, 1:0.
Eftir tæplega klukkutíma leik náði Athlone hins vegar að jafna metin. Það gerði Madison Gibson þegar hún tók hornspyrnu frá hægri og skoraði beint úr henni. Vinstri fótar spyrnan fór yfir Devine og hafnaði í fjærhorninu, staðan orðin 1:1.
Eftir tæplega stundarfjórðungs leik náði Breiðablik forystunni að nýju. Varamaðurinn Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir átti þá glæsilega fyrirgjöf af hægri kantinum yfir á Samönthu sem var mætt á fjærstöngina og skoraði með viðstöðulausu skoti á lofti af stuttu færi.
Aðeins mínútu síðar, á 77. mínútu, gerði Berglind Björg út um leikinn fyrir Breiðablik með glæsilegu marki. Samantha kom þá boltanum á hana af harðfylgi, Berglind Björg tók skotið hægra megin úr D-boganum og boltinn söng fór í boga yfir Plaschko og söng í fjærhorninu.
Staðan þá orðin 3:1 en fleiri urðu mörkin ekki og tveggja marka sigur Breiðabliks niðurstaðan.