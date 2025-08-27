„Það er Guðjohnsen svægi yfir honum“

Daníel Tristan Guðjohnsen og Gísli Gottskálk Þórðarson eru nýliðar í A-landsliðshópi Íslands í knattspyrnu sem Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari tilkynnti á fréttamannafundi í hádeginu í dag.
Á fundinum var Arnar spurður hvort Daníel Tristan væri svipaður leikmaður og faðir sinn Eiður Smári Guðjohnsen.
„Nei, eiginlega ekki. Ekki nema að það er svona svægi yfir honum. Það er Guðjohnsen svægi sem fer ekki framhjá neinum þegar maður horfir á hann spila. Hann er mikill vítateigs framherji, sem mun henta okkur vel.
Við viljum fá beinskeyttan leik á móti Aserbaídsjan heima, ekki bara vera í einhverju halda bolta kjaftæði. Við viljum vera beinskeyttir og setja þá undir pressu strax frá upphafi leiks.
Hugmyndin er að hafa sterka, líkamlega öfluga leikmenn til taks til þess að koma inn á þegar á þarf að halda. Svo er líka með ungdóminn að þá færðu kannski óhræddari leikmenn.
Þeir eru kannski nógu vitlausir til þess að fatta ekki hver alvara leiksins er. Þeir eru óhræddir og hugrakkir. Ég og mitt teymi erum gríðarlega ánægðir að hafa valið þá í þennan hóp og gefa þeim þetta tækifæri.
Talandi við þá í síma fann maður hvað þeir voru að brenna fyrir þetta og ánægðir með tækifærið. Skilaboðin til þeirra er að þeir eru að koma inn í hópinn til þess að gera sig gildandi, ekki vera einhverjir þátttakendur,“ sagði hann um nýliðana tvo.