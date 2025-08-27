Þrjár breytingar á U21-árs landsliðinu

Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari U21-árs landsliðs karla í fótbolta, tilkynnti í dag 20 manna leikmannahóp sinn fyrir komandi verkefni gegn Færeyjum og Eistlandi í undankeppni EM 2027.
Þjálfarinn gerir þrjár breytingar á upprunlega leikmannahóp sínum frá síðasta landsliðsverkefni í maí þar sem Ísland mætti Egyptalandi og Kólumbíu í tveimur vináttulandsleikjum í Kaíró.
Þeir Guðmundur Baldvin Nökkvason og Tómas Orri Róbertsson, sem báðir voru kallaðir inn í hópinn eftir að hann var tilkynntur í sumar, eru í hópnum núna sem og Galdur Guðmundsson en þeir koma inn fyrir þá Daníel Tristan Guðjohnsen, Daníel Frey Kristjánsson og Hauk Andra Haraldsson.
Ísland mætir Færeyjum á Þróttaravelli þann 4. september og Eistlandi í Tallinn þann 8. september en um er að ræða fyrstu leiki íslenska liðsins í undankeppninni.
Markverðir:
Lúkas J. Blöndal Petersson, Hoffenheim
Halldór Snær Georgsson,KR
Aðrir leikmenn:
Logi Hrafn Róbertsson, Istra
Hilmir Rafn Mikaelsson, Viking
Hlynur Freyr Karlsson, Brommapojkarna
Eggert Aron Guðmundsson, Brann
Benoný Breki Andrésson, Stockport
Guðmundur Baldvin Nökkvason, Stjarnan
Ágúst Orri Þorsteinsson, Breiðablik
Helgi Fróði Ingason, Helmond Sport
Jóhannes Kristinn Bjarnason, Kolding
Róbert Frosti Þorkelsson, GAIS
Baldur Kári Helgason, FH
Hinrik Harðarson, Odd
Tómas Orri Róbertsson, FH
Ásgeir Helgi Orrason, Breiðablik
Júlíus Mar Júlíusson, KR
Kjartan Már Kjartansson, Aberdeen
Nóel Atli Arnórsson, AaB
Galdur Guðmundsson, KR