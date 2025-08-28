Breiðablik í deildarkeppni Sambandsdeildar Evrópu

Virtus tók á móti Breiðabliki í seinni leik liðanna í umspili fyrir Sambandsdeild Evrópu í fótbolta í San Marínó í kvöld.
Breiðablik var yfir með einu marki eftir fyrri leikinn og gerði sér lítið fyrir og vann í kvöld tveggja marka sigur, 3:1, og einvígið samtals því 5:2, og tryggði sér um leið sæti í deildarkeppninni í vetur.
Leikurinn fór rólega af stað og fóru Blikar varfærnislega inn í leikinn. Það var síðan á 17. mínútu sem Kristófer Ingi Kristinsson kom Breiðabliki yfir með marki af stuttu færi eftir að Samuele Guddo hafði varið skot Davíðs Ingvarssonar.
Heimamenn náðu hinsvegar að jafna á 41. mínútu þegar Abdoul Aziz Niang skallaði boltann frábærlega í fallegan boga yfir Anton Ara Einarsson markvörð Breiðabliks sem kom engum vörnum við.
Tveimur mínútum eftir markið fékk Matteo Zenoni að líta sitt annað gula spjald og þar með rautt þegar hann fór í slæma tæklingu á Valgeir Valgeirsson úti á kanti. Stuttu síðar flautaði úkraínski dómarinn Mykola Balakin til loka fyrri hálfleiks.
Það var síðan á 58. mínútu sem Breiðablik komst aftur yfir með marki Davíðs Ingvarssonar. Ágúst Orri Þorsteinsson átti þá frábæra fyrirgjöf á Davíð sem setti boltann viðstöðulaust í markið á fjærstönginni og nánast kláraði einvígið fyrir Breiðablik.
Danski framherjinn Tobias Thomsen skoraði þriðja mark Breiðabliks á 77. mínútu og gerði þar með endanlega út um einvígið. Valgeir Valgeirsson fékk þá boltann úti á hægri kantinum og átti frábæra fyrirgjöf á fjærstöngina þar sem Tobias var einn og óvaldaður og renndi boltanum auðveldlega í markið.
Leikurinn róaðist töluvert eftir mark Tobiasar og kláruðu leikmenn Breiðabliks hann fagmannlega og fögnuðu mikið í leikslok þegar staðfest var að liðið mun leika í deildarkeppni Sambandsdeildar Evrópu í vetur.
