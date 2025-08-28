FH áfram í titilbaráttu

FH tók á móti Þrótti í 15. umferð bestu deildar kvenna í fótbolta í kvöld og lauk leiknum með sigri FH 3:0. Eftir leikinn er FH með 35 stig í öðru sæti en Þróttur er með 29 stig og sæti neðar.
FH-konur voru miklu betra liðið á vellinum allan fyrri hálfleikinn. FH fékk ítrekuð dauðafæri en vandamálið var að liðinu tókst ekki koma boltanum yfir marklínuna. Iðulega var það Mollee Swift sem varði vel.
Hafnarfjarðarkonur komust ekki yfir í leiknum fyrr en á 43. mínútu leiksins þegar Thelma Lóa Hermannsdóttir lyfti boltanum yfir Swift eftir langa sendingu frá Örnu Eiríksdóttur.
FH hélt uppteknum hætti í byrjun seinni hálfleiks og sótti hart að marki Þróttar. Seinni hálflieikur var þó heldur daufari en sá fyrri og skapaðist ekki mikið hjá liðunum framan af.
FH náði 2:0 forskoti á 78. mínútu þegar hornspyrna sem Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir tók endaði á kollinum á Kötlu Maríu Þórðardóttur sem skallaði boltann í netið.
Á 87. mínútu skoraði Berglind Freyja Hlynsdóttir eftir að hafa verið inn á í rétt um tvær mínútur og staðan orðin 3:0 fyrir FH sem voru lokatölur leiksins.
|Tindastóll
|1:5
|Víkingur R.
|Fyrir að brjóta á Makölu.Birgitta Rún Yngvadóttir (Víkingur R.) fær gult spjald
|Virtus
|1:1
|Breiðablik
|1:1 - Úkraínski dómarinn flautar hér til hálfleiks og það er allt jafnt hér í kvöld. Kristófer Ingi kom Blikum yfir áður en Abdoul Aziz Niang jafnaði. Matteo Zenoni lét reka sig útaf stuttu seinna og leiða því Blikar einvígið enn með einu marki og eru manni fleiri í seinni hálfleiknum. Við mætum með hann hér að vörmu spori.Hálfleikur