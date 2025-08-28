HK þarf eitt stig í viðbót

HK er einu stigi frá því að fylgja ÍBV upp í Bestu deild kvenna í fótbolta eftir risasigur á föllnu liði Fylkis í kvöld, 7:1. HK-ingar mæta Grindavík/Njarðvík á útivelli í lokaumferðinni og nægir jafntefli til að enda í öðru sætinu og fara upp um deild.
Elísa Birta Káradóttir gerði tvö mörk fyrir HK og þær Emilía Lind Atladóttir, Mónika Hlíf Sigurhjartardóttir, Loma McNeese, Natalie Wilson og Karlotta Björk Andradóttir skoruðu eitt hver. Birna Kristín Eiríksdóttir skoraði mark Fylkis.
HK er með 37 stig, þremur stigum meira en Grótta og hafa þau bæði leikið 17 leiki. Grindavík/Njarðvík á leik til góða, getur farið upp í 35 stig og á enn möguleika á að fara upp um deild.
Grótta er enn með í baráttunni um að fara upp eftir útisigur á Aftureldingu, 1:0. Þorbjörg Jóna Garðarsdóttir skoraði sigurmarkið á 63. mínútu. Vonir Gróttu eru hins vegar litlar þar sem HK er með mun betri markatölu.
ÍBV, sem hefur þegar tryggt sér sigur í deildinni, vann ÍA 4:1 á heimavelli. Olga Sevcova skoraði tvö mörk og þær Allison Lowrey og Viktorija Zaicikova skoruðu einnig. Sigrún Eva Sigurðardóttir skoraði mark ÍA.
Þá valtaði KR yfir Hauka, 7:2. Lina Berrah gerði sér lítið fyrir og skoraði fjögur mörk. Kara Guðmundsdóttir gerði tvö og Makayla Soll eitt. Ágústa María Valtýsdóttir og Elín Björg Norðfjörð Símonardóttir skoruðu mörk Hauka.