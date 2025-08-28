Þessi fær 99 af 100 mögulegum

FH vann mikilvægan sigur á Þrótti í bestu deild kvenna í fótbolta í kvöld. Með sigrinum færist FH nær Breiðablik í baráttunni um Íslandsmeistaratitilinn. Arna Eiríksdóttir fyrirliði FH hafði þetta að segja þegar hún var spurð út í sigur kvöldsins:
„Við vorum mættar til leiks frá fyrstu mínútu til þeirrar síðustu. Klárlega okkar langbesti leikur í sumar og ótrúleg gæði í okkar liði í kvöld. Það var bara kveikt á okkur allan leikinn.“
FH leikur Þrótt ansi grátt í fyrri hálfleik og hefði munurinn í hálfleik getað verið miklu meiri en þetta eina mark. Af hverju tókst FH ekki að fara inn í hálfleikinn með fleiri skoruð mörk?
„Ég held að þetta sé nú bara smá óheppni þarna inni í teig. Þeim tókst að kasta sér fyrir ansi mörg dauðafæri hjá okkur en við þurfum samt sem áður að gera betur þegar við fáum svona mikið af góðum færum. Ætli Guðni kalli ekki í Steven Lennon og fái hann til að taka okkur á eina góða skotæfingu í kjölfarið,“ sagði Arna hlæjandi.
Núna er staðan þannig að baráttan er á milli FH og Breiðabliks um stóra titilinn. Næsti leikur er gegn Breiðabliki. Það er 6 stiga leikur sem mun væntanlega skera um það hvort FH eigi áfram möguleika á að berjast við Blika um titilinn, ekki satt?
„Jú klárlega. Mjög mikilvægur leikur fyrir bæði lið og við erum búnar að mæta þeim tvisvar sinnum í sumar og vinna fyrri leikinn og tapa síðan í bikarnum. Þannig að þetta verður mjög spennandi. Þetta er algjörlega úrslitaleikur og við þurfum að ná fullri endurheimt eftir leikinn í kvöld og mæta Blikum af fullum krafti eftir viku.“
Eitthvað sem þú hefðir viljað sjá fara betur í ykkar leik í kvöld?
„Nei, í rauninni ekki. Það er alltaf erfitt að tala um hinn fullkomna fótboltaleik því hann verður það held ég aldrei. En þessi fær samt 99 af 100 stigum myndi ég segja,“ sagði Arna í samtali við mbl.is.