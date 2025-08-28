Ólafur Kristjánsson þjálfari kvennaliðs Þróttar var eðlilega ekki ánægður með 3:0 tap gegn FH í kvöld. Þegar undirritaður kom með þá staðhæfingu að hann þættist vita að Ólafur væri ekki ánægður með úrslit kvöldsins svaraði Ólafur þessu:
„Nei, nei, ég er ekki ánægður með þessi úrslit. En þau voru bara sanngjörn. FH-liðið var betra í kvöld að öllu leyti. Þær voru grimmari og settu leikinn vel upp og við vorum bara að ströggla.“
Þróttur vinnur FH 4:1 í Laugardalnum þann 17. maí sl. Þróttur tapar síðan 3:0 í kvöld. Vissulega hafa orðið einhverjar leikmannabreytingar á báðum liðum en út frá þínum bæjardyrum séð, í hverju felst munurinn á þessum tveimur leikjum liðanna?
„Munurinn felst í því að varnarleikurinn okkar, pressan okkar og ákefðin okkar var betri og meiri í fyrri leiknum. Grimmdin okkar fram á við var meiri. Við stjórnuðum boltanum betur þá.
Í þessum leik förum við aftur á bak í staðinn fyrir fram á við. Liðið er passíft. Ég talaði um það fyrir leikinn og í hálfleik að stundum strögglar maður og þá er mikilvægt að loka samt á föst leikatriði.
Mark númer 2 hjá FH kemur eftir fast leikatriði þar sem dekkning fer úrskeiðis. Ég er alls ekki að henda því á leikmanninn en þetta kristallar svolítið leikinn því baráttan bara tapaðist.“
Með þessum leik þá skilja FH-ingar ykkur svolítið fyrir aftan sig og halda áfram sinni titilbaráttu við Breiðablik. Eru titilvonir Þróttar farnar með þessum ósigri?
„Ég held við ættum ekkert að vera að spá í slíku núna. Þú getur alltaf átt drauma en þú verður samt alltaf á sama tíma að vera raunsær á því hvar þú ert. Standandi hér eftir þennan leik, þessi úrslit og þessa frammistöðu þá þurfum við að berja upp í ansi marga bresti áður en við förum að kjafta okkur upp í einhverja titilbaráttu.“
Næsti leikur er á móti FHL. Sérðu fyrir þér að ná þremur stigum út úr þeim leik?
„Líf knattspyrnumannsins og þjálfarans er þannig að þú spilar leik og klárar leikinn. Þegar leiknum er lokið þá tekur við æfingavika og þú skilur leikinn eftir fyrir aftan þig. Við horfum fram á við og þú þarft að vera þannig þenkjandi að þú trúir alltaf á þrjú stig í næsta leik. Það hefst í gegnum góða æfingaviku og það er það sem við gerum núna. Við þurfum bara að reisa okkur eftir þetta,“ sagði Ólafur í samtali við mbl.is.