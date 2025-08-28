Víkingur upp úr fallsæti og í efri hlutann

Víkingur úr Reykjavík er kominn úr fallsæti eftir sigur á Tindastóli, 5:1, í 15. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta á Sauðárkróki í kvöld. Í leiðinni sendu Víkingar Tindastól í fallsæti.
Með sigrinum fer Víkingur úr níunda sæti og í það sjötta með 16 stig en Tindastóll er í níunda með 14.
Eins og staðan er núna kæmist Víkingur í efri hlutann þegar deildinni er skipt í tvennt, því um mikla sveiflu að ræða.
Víkingsliðið komst yfir á áttundu mínútu leiksins. Þá sendi Shaina Ashouri boltann inn á teiginn og Bergdís Sveinsdóttir stangaði boltann í stöngina. Boltinn barst síðan aftur til hennar og hún potaði honum í netið, 1:0.
Ashley Clark tvöfaldaði forystu Víkinga á 44. mínútu. Þá sendi Emma Steinsen Jónsdóttir boltann inn á teiginn og þar lagði Bergdís boltann fyrir Ashley sem tók snertingu og smellti honum síðan í netið, 2:0.
Birgitta Rún Finnbogadóttir minnkaði muninn fyrir Víking á 54. mínútu. Þá vann hún boltann eftir vandræðagang í vörn Víkinga og smellti honum síðan í stöngina og inn, 2:1.
Víkingar voru ekki lengi að svara en sjö mínútum síðar skoraði Linda Líf Boama þriðja mark liðsins. Þá fékk hún sendingu frá Ashley og smellti boltanum í netið fyrir framan opið mark, 3:1.
Shaina skoraði síðan fjórða mark Víkinga á 79. mínútu leiksins. Þá fékk hún boltann frá Lindu Líf og smellti honum í netið, 4:1.
Linda Líf bætt siðan við sínu öðru marki og fimmta marki Víkinga undir blálok leiks þegar hún stangaði boltann í netið eftir hornspyrnu, 5:1.
Tindastóll fær Fram í heimsókn í næstu umferð en Víkingur fær Val í heimsókn.
|FH
|3:0
|Þróttur R.
|Öruggur FH-sigur á Kaplakrikavelli í kvöld. Áhorfendur standa upp og klappa fyrir sínu liði í blíðskaparveðri í firðinum fallega.Leik lokið
|Virtus
|1:1
|Breiðablik
|1:1 - Úkraínski dómarinn flautar hér til hálfleiks og það er allt jafnt hér í kvöld. Kristófer Ingi kom Blikum yfir áður en Abdoul Aziz Niang jafnaði. Matteo Zenoni lét reka sig útaf stuttu seinna og leiða því Blikar einvígið enn með einu marki og eru manni fleiri í seinni hálfleiknum. Við mætum með hann hér að vörmu spori.Hálfleikur