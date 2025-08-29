Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 29.8.2025 | 12:10

Breiðablik mætir Shakhtar, Strasbourg og Loga

Blikar mæta öflugum liðum í Sambandsdeildinni.
Blikar mæta öflugum liðum í Sambandsdeildinni. mbl.is/Hákon

Breiðablik mætir sterkum liðum í deildarkeppni Sambandsdeildar Evrópu í knattspyrnu karla en dregið var í hana í höfuðstöðvum Knattspyrnusambands Evrópu, UEFA, í Nyon í Sviss í dag.

Breiðablik mætir til að mynda úkraínska stórliðinu Shakhtar Donetsk á útivelli, en heimaleikir Shakhtar fara fram í Kraká í Póllandi.

Einnig heimsækja Blikar franska liðið Strasbourg og fá tyrkneska liðið Samsunspor, sem landsliðsmaðurinn Logi Tómasson leikur með, í heimsókn.

Breiðablik mætir einnig Shamrock Rovers frá Írlandi, KuPS Kuopio frá Finnlandi og Lausanne frá Sviss.

Fyrsti leikurinn fer fram 2. október en sá síðasti 18. desember.

Leikir Breiðabliks:

Breiðablik - Shamrock Rovers (H)
Shakhtar Donetsk - Breiðablik (Ú)
Breiðablik - KuPS Kuopio (H)
Strasbourg - Breiðablik (Ú)
Breiðablik - Samsunspor (H)
Lausanne - Breiðablik (Ú)

mbl.is
