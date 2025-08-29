Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 29.8.2025 | 8:49 | Uppfært 10:07

Breytingar í Bestu deild karla

Jón Gísli Eyland Gíslason. með boltann í leik liðanna í sumar í Mosfellsbæ. mbl.is/Ólafur Árdal

Tveir leikir í Bestu deild karla í fótbolta hafa verið færðir frá sunnudegi til mánudags í 22. umferð deildarinnar, síðustu umferð hefðbundnu deildarkeppninnar um miðjan september.

Þetta tilkynnti Knattspyrnusambands Íslands á heimasíðu sinni en leikirnir sem umræðir er annars vegar leikur ÍA og Aftureldingar og svo leikur Breiðabliks og ÍBV.

Leikur ÍA og Aftureldingar átti að fara fram sunnudaginn 14. september klukkan 14 en fer þess í stað fram mánudaginn 15. september klukkan 16.45 á Akranesi.

Þá átti leikur Breiðabliks og ÍBV, þann 14. september að fara fram klukkan 14 en fer þess í stað fram mánudaginn 15. september klukkan 18 á Kópavogsvelli.

