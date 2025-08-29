Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 29.8.2025 | 9:32

Daninn á heimleið

Marcel Römer í leik með KA.
Marcel Römer í leik með KA. Ljósmynd/Kristinn Steinn

Danski knattspyrnumaðurinn Marcel Römer, miðjumaður KA, er á leið heim til HB Köge. Römer hefur verið lykilmaður hjá Akureyringum í sumar.

Danski miðillinn Bold greinir frá því að nú sé stuttri dvöl miðjumannsins á Íslandi að öllum líkindum að ljúka en hann samdi við KA í apríl.

Römer er fæddur og uppalinn í Köge og hóf meistaraflokksferil sinn með liðinu. Hann kom til KA frá Lyngby og hafði áður leikið með Sönderjyske og Viborg.

Daninn er 34 ára gamall. Leikur Köge í B-deild Danmerkur og er þar í tíunda sæti af tólf liðum, þar sem liðið endaði einmitt á síðasta tímabili.

