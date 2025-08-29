Fram fékk undanþágu og samdi við markvörð

Kvennalið Fram í knattspyrnu hefur samið við bandaríska markvörðinn Ashley Orkus um að leika með liðinu út tímabilið. Fram semur við Orkus þrátt fyrir að félagaskiptaglugginn hér á landi sé lokaður.
Orkus er 26 ára gömul og lék síðast með Tampa Bay Sun í Bandaríkjunum þar sem hún varð meistari í USL-deildinni ásamt Andreu Rán Snæfeld Hauksdóttur, leikmanni FH, á síðasta tímabili.
Einnig hefur Orkus áður leikið á Íslandi, gerði það með FHL í 1. deild sumarið 2023.
Fótbolti.net greinir frá því að Fram hafi fengið undanþágu frá Alþjóðaknattspyrnusambandinu, FIFA, til þess að semja við markvörð utan félagaskiptaglugga vegna meiðslastöðu markvarða liðsins, sem er með nokkrum ólíkindum.
Elaina LaMacchia er þannig alvarlega meidd, Þóra Rún Óladóttir stóð í markinu í fjarveru hennar en er með slitið liðband í hendi og Embla Dögg Aðalsteinsdóttir er farin erlendis í nám.