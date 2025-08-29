Fylkismenn tóku stórt skref í Kórnum

Fylkir tók stórt skref í baráttunni um að halda sæti sínu í 1. deild karla í fótbolta er liðið sigraði HK, 2:0, á útivelli í 20. umferðinni í kvöld.
Fylkir er nú í sjöunda sæti með 20 stig, fjórum stigum fyrir ofan Selfoss í fallsæti, og með þrjú lið á milli sín og fallsætanna. HK er í fimmta sæti með 34 stig.
Staðan var markalaus fram að 86. mínútu en þá skoraði Spánverjinn Pablo Aguilera úr víti eftir að Aron Kristófer Lárusson var dæmdur brotlegur og fékk rautt spjald.
Fylkismenn nýttu sér liðsmuninn og Benedikt Daríus Garðarsson gulltryggði sigurinn með öðru markinu á 89. mínútu.