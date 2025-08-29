Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 29.8.2025 | 13:22

Markavélin áfram í Eyjum

Allison Lowrey í þann mund að skora eitt af 22 …
Allison Lowrey í þann mund að skora eitt af 22 deildarmörkum sínum í sumar. Ljósmynd/Sigfús Gunnar

Bandaríska knattspyrnukonan Allison Lowrey hefur framlengt samning sinn við ÍBV til loka árs 2026.

Lowrey er 23 ára sóknarmaður sem hefur slegið í gegn frá því hún gekk til liðs við ÍBV frá Texas A&M í bandaríska háskólaboltanum fyrir yfirstandandi tímabil.

Góðar fréttir fyrir ÍBV
Er Lowrey langmarkahæst í 1. deildinni með 22 mörk í 17 leikjum, en Eyjakonur hafa þegar tryggt sér sigur í deildinni og spila í Bestu deildinni á næsta tímabili.

Hún skoraði auk þess fimm mörk í fjórum bikarleikjum þegar ÍBV komst alla leið í undanúrslit og hefur þannig skorað 27 mörk í 21 leik í deild og bikar, ásamt að því gefa 13 stoðsendingar.

mbl.is
