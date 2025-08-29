Markavélin áfram í Eyjum

Bandaríska knattspyrnukonan Allison Lowrey hefur framlengt samning sinn við ÍBV til loka árs 2026.
Lowrey er 23 ára sóknarmaður sem hefur slegið í gegn frá því hún gekk til liðs við ÍBV frá Texas A&M í bandaríska háskólaboltanum fyrir yfirstandandi tímabil.
Er Lowrey langmarkahæst í 1. deildinni með 22 mörk í 17 leikjum, en Eyjakonur hafa þegar tryggt sér sigur í deildinni og spila í Bestu deildinni á næsta tímabili.
Hún skoraði auk þess fimm mörk í fjórum bikarleikjum þegar ÍBV komst alla leið í undanúrslit og hefur þannig skorað 27 mörk í 21 leik í deild og bikar, ásamt að því gefa 13 stoðsendingar.