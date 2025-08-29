Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 29.8.2025 | 10:04

Sandra María aftur til Þýskalands

Sandra María Jessen í leik með Þór/KA.
Sandra María Jessen í leik með Þór/KA. Ljósmynd/Þórir Tryggvason

Sandra María Jessen, landsliðskona í knattspyrnu, hefur samið við þýska félagið Köln um að leika með liðinu.

Sandra María, sem er þrítugur sóknarmaður, gengur til liðs við þýska félagið frá uppeldisfélagi sínu Þór/KA.

Ein sú allra besta á förum frá Íslandi
Köln leikur í þýsku 1. deildinni, þeirri efstu þar í landi, en þar hefur hún áður leikið með Bayer Leverkusen frá 2019 til 2021 og einnig árið 2016.

Sandra María var markahæsti leikmaður Bestu deildarinnar á síðasta tímabili er hún skoraði 22 mörk í 23 leikjum og skoraði tíu mörk í 14 leikjum í ár.

Alls hefur Sandra María skorað 121 mark í 190 leikjum í efstu deild fyrir Þór/KA og sjö mörk í 57 A-landsleikjum.

