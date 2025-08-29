Þróttur og Njarðvík í tvö efstu sætin

Þróttur úr Reykjavík fór upp í toppsæti 1. deildar karla í fótbolta með sigri á Fjölni, 2:1, á útivelli í kvöld.
Þróttur er með 41 stig og stigi á undan Njarðvík sem vann einnig í kvöld. Þór er í þriðja sæti með 39 stig og á leik til góða.
Árni Steinn Sigursteinsson kom Fjölni yfir gegn Þrótti á 32. mínútu en Liam Daði Jeffs jafnaði á 50. mínútu og Hlynur Þórhallsson skoraði sigurmarkið á 82. mínútu. Fjölnir er í botnsætinu með 15 stig, tveimur stigum frá Leikni úr Reykjavík og öruggu sæti.
Njarðvík sigraði Leikni, 3:1, á heimavelli. Oumar Diouck skoraði tvö fyrstu mörk Njarðvíkur á 32. og 53. mínútu og Valdimar Jóhannsson gerði þriðja markið á 80. mínútu. Adam Örn Arnarson minnkaði muninn á 84. mínútu.
Þá vann ÍR heimasigur á Keflavík, 4:2. Bergvin Fannar Helgason og Kristján Atli Marteinsson komu ÍR í 2:0 en Stefan Ljubicic minnkaði muninn á 31. mínútu.
ÍR komst aftur tveimur mörkum yfir með sjálfsmarki á 34. mínútu og var staðan í hálfleik 3:1. Eiður Orri Ragnarsson minnkaði muninn á 58. mínútu en Bergvin Fannar gulltryggði sigur ÍR á 72. mínútu með sínu öðru marki.
ÍR er í fjórða sæti deildarinnar með 37 stig. Keflavík er í sjötta sæti með 31 og er von Keflvíkinga á að fara upp um deild orðin afar veik.