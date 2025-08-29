„Þýðir ekki að það verði lúsera skilti yfir okkur“

Arnar Gunnlaugsson, þjálfari íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu, er fullur eftirvæntingar fyrir sínum fyrsta eiginlega heimaleik við stjórnvölinn þegar Aserbaídsjan kemur í heimsókn á Laugardalsvöll í undankeppni HM 2026 í byrjun næsta mánaðar.
„Ég er búinn að fylgjast með rosalega mörgum undankeppnum. Ég kom held ég fyrst á þennan völl árið 1977, það eru ansi mörg ár síðan og ansi margar undankeppnir.
Þannig að þetta er stór stund fyrir mig og mína fjölskyldu að vera vonandi á troðfullum Laugardalsvelli, hefja þessa vegferð og reyna að fylgja eftir fræknum afrekum frá 2016 og 2018,“ sagði Arnar í samtali við mbl.is eftir að hann tilkynnti landsliðshópinn á miðvikudag.
„Ég held að við séum rosalega gíraðir inn á það að kýla bara á þetta, vera óhræddir við að kýla á þetta. Allir hafa það markmið, og stuðningsmenn líka, að við ætlum okkur að komast á HM.
Hvort sem það tekst eða ekki þýðir það ekki að það verði eitthvað lúsera skilti yfir okkur ef það tekst ekki. Þá er það bara hluti af einhverri góðri vegferð en við verðum að kýla á þetta. Ég held að það sé hollt fyrir íþróttamenn að setja sér háleit markmið og eltast við drauma,“ hélt hann áfram.
Arnar sagði það því gefa auga leið að yfirlýst markmið liðsins væri að komast á HM 2026 í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó.
„Já, ekki spurning. Við ætlum að kýla á það, það er slagorðið.“