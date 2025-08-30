Æskilegt að Evrópuleikir verði á Ísafirði

Sigríður Júlía Brynleifsdóttir, bæjarstjóri í Ísafjarðarbæ, segir of snemmt að svara því hvort Evrópuleikir Vestra á næsta ári verði leiknir á Ísafirði.
„Ég verð að viðurkenna að ég veit ekki hvaða kröfur eru gerðar varðandi leiki í Evrópukeppninni. Við eigum eftir að afla upplýsinga um kröfurnar sem gerðar eru til slíkra leikja og ræða málið við forsvarsmenn KSÍ og Vestra. Við þurfum að fara vandlega yfir málið og sjá hversu miklu við getum gert ráð fyrir í okkar framkvæmdaáætlunum. Eitt af því sem þarf að gera er að lýsa upp völlinn í skammdeginu. Við vorum með áform um þetta áður en bikarinn vannst og auðvitað er mikilvægt að sveitarfélagið styðji við bakið á fótboltanum í bænum. En við erum lítið sveitarfélag og að mörgu að hyggja,“ segir hún.
– En væri ekki æskilegt að leika á Ísafirði?
„Jú, það væri æskilegt ef það er hægt. Við vorum til gamans að spyrja gervigreindina og ef marka má hana yrði Ísafjarðarbær minnsta sveitarfélagið eða minnsti bærinn til að bjóða upp á Evrópuleik í knattspyrnu. Hér búa um 4.000 manns. Við erum geysilega stolt af Vestraliðinu og gerum allt sem í okkar valdi stendur til að styðja við bakið á því.“
